名家論壇》盧燕俐／平準金新制，高股息ETF要換股存嗎？

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一.是的，新制上路後，動輒10％配息率難度大增：
主要是「四大原則中的第四點」已明示，「優先配股利、債息與資本利得，達平準金動用標準時，最後才能動用」，換句話說，目前不少火熱的台股高息ETF，因規模瞬間暴增，大幅動用平準金配息，未來基金公司將更為自律，過往動輒8％到10％以上的配息率，不容易見到。
況且，去年許多高息ETF超額配息，部分來自資本利得，基期墊高之後，要期待今年績效再度大漲4到6成，絕非易事。少了更多資本利得做靠山，今年對高息ETF的配息期待，建議抱持較中立的態度，以免期待有落差。
二.別擔心，就算無法超額配息，但投資人依舊沒有損失：
即使未來有些高息ETF因新制上路，過往的高配息率縮水，但請讀者注意，並不會影響到該檔ETF真正的資產價值。意思是，過去是「超額配息」，先讓投資人開心多領利息；但如今，配息回歸合理化，沒有超額配息的部分，甚至包括資本利得，都會反應在淨值上。
所以，最大的差別就是，當月(或當季)領的息表面上變少了，但實際上仍隱含在淨值裡，投資人所擁有的實質資產價值並沒有改變，真正的衝擊較可能發生在，大筆買高息ETF想固定領息的人，會發現現金流不符合原先的規劃。
三.總結，高息ETF最終還是總報酬率決勝負：
台股高股息ETF已多達17檔，看得投資人眼花撩亂，也越來越分不清個別ETF之間的重大差異。建議投資人，除了多花點時間做足功課，了解各檔的選股邏輯與設計原理，更重要的是，不只是單次配息率，而是連續多次、多年的配息穩定度，以及填息能力，畢竟ETF的本質還是屬於「基金」，基金是否值得長期存，填息與績效的續航力，是重中之重。
因此，結論就是，總報酬率才是最後勝負的關鍵。有些高息ETF全壓電子，有些金融傳產比重較高，有些專注預測未來殖利率，有的則是折衷版，過去現在與未來殖利率都均衡，就看投資人的認同度，再從中找到最適合自己的存股標的。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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