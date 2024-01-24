名家論壇》方野／就事論事討論台灣的能源政策與電價

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先談電價。台灣的電價全球數一數二低，即使這兩年受俄烏戰爭影響，國際燃料成本已上漲三至四倍，台灣的電價與全球各國相比相當低廉。國際能源總署2020年各國電價數據顯示，台灣住宅用電排名全球第4低、工業用電排名第6低。根據經濟部提供資料，以日本東京電力公司為例，2022年連續兩季電費漲幅均達3成；和台灣同樣高度依賴進口燃料與能源的韓國，也在2023年兩度調漲民用電價，被稱為「電費炮彈」的電價通知單，讓韓國民眾苦不堪言。相較之下，台灣雖在2023年4月調漲電費，但整體93%、1231萬戶住宅用戶不受影響，台電面對燃料價格居高壓力，已採較低調幅。
第二，核電廠延役就能解決電價上漲及缺電？多位國民黨立委及立委當選人23日宣示將推動《核子反應器設施管制法》修法，為核電廠延役問題解套，藍營開出新國會推動修法第一槍，也是藍白合作共推法案的試金石。藍營向來把核電視為解決各種電力問題的靈丹妙藥，對他們來說，核能被捧為世界上最好的能源，更是避免災難性氣候變化的解方。
確實，與風力、太陽能和水電不同，核電廠並不依賴多變的氣候因素，也不像天然氣及石油價格易有劇烈波動，在價格的控制上較易掌握。但攤開世界上主要核能大國的電價來看，「核能等於低電價」是常見的歸因謬誤。法國、韓國的核電比例高，但電價比台灣貴、漲更多、虧更多。舉例來說，作為世界第一核電大國的法國，電價原本就高於台灣，2020年住宅電價平均6.06元，幾乎是台灣同年度住宅電價的2.4倍；工業電價3.25元，也高於台灣2020年的工業電價。法國電價在2023年2月1日一口氣上漲15%，8月1日電價再次調漲10%，包括麵包店在內用電量較大的店家首當其衝，陷入倒閉潮；低收入家庭的冬天也很難熬，只能少開暖氣，想辦法度過寒冬。向來擁抱核能的法國人民，經歷40年以來最嚴重的能源危機，不得不承認，過度仰賴核能的策略有誤，「關於節能、熱力改造和可再生能源的工作不到位」。
更重要的是，核電若作為「零碳能源」的一環，是糖衣包裹的毒藥。核電是風險極高的能源，若核電廠爆發核事故，其嚴重性不容小覷。車諾比核災及福島核災殷鑑不遠，不可不慎。
最後，台電高價買綠電導致虧損的說法也非事實。此一說法台電早已在去年11月澄清，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，再生能源購電支出僅占整體成本約6%，非虧損主因。更重要的是，綠電發展的過程是先以躉購費率購電，鼓勵民間力量投入綠能開發，後期能源廠商會直接賣給有綠電需求之民間企業。換句話說，隨著再生能源發展技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。
綠電、再生能源在淨零趨勢下，已是國家產業剛性需求，發展足夠的綠電不只能減碳，對於台灣的產品打進國際綠能供應鏈也扮演關鍵角色。此外，考量到台灣面對的地緣政治風險，能源安全議題更是嚴峻許多。目前，煤、原油、天然氣仍是台灣能源供應的主要來源，幾乎百分百仰賴進口，而且進口來源國集中在中東地區，使得台灣能源自主性極低，一旦國際間發生衝突，台灣的能源供給將大受影響。因此，再生能源的發展與極大化實屬刻不容緩，蔡英文總統在2016年上台後，啟動「能源轉型政策」，正是因為看到了台灣的發展需求，期盼藉由政策推動達到綠能共好。
發表《綠電財團賺飽，現在要民眾幫台電埋單》一文的媒體，去年7月曾公布自己掌握「南海工作會議紀錄」，指控政府依美方要求研發生物戰劑、規劃設置新建生物安全P4等級實驗室等，報導內文被中共官媒多次引用，在網路上形成「帶風向」的效應，即使第一時間就被台灣、美國政府駁斥，仍堅稱「已履行查證義務」、「盼政府尊重媒體新聞自由與民眾知的權利」，後經台北地檢署偵查，認定該報所刊載的「南海工作會議紀錄」確為消息來源提供造假文件。現在選舉剛結束，該媒體又在藍營擬為核電廠延役問題解套之際，發文扭曲政府能源政策，不知撰稿者是真不懂，還是故意裝糊塗，無論是哪一種，都該拿出數據、有憑有據的討論。筆者期待未來該媒體能有正確的判斷及查核，才能不負第四權賦予媒體承載公共性任務、扮演非官方制衡政府的重要角色。
●作者：方野／資深媒體人
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