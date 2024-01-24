U:NUS專輯有錢買不到！團員親自跑唱片行也買嘸 還是大缺貨
由選秀節目《原子少年》成團出道的U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，他們正式宣布舉辦北中南「WELCOME TO THE A-TOWN」簽唱會，第一站於2月3日在統一時代台北店，2月18日將至高雄夢時代和台中廣三SOGO與粉絲見面。U:NUS日前推出首張專輯《迷途》，團員們聽說很難買到，還特別跑去唱片行，沒想到依舊沒有貨。
記者吳雨婕／綜合報導
U:NUS首張全創作專輯《途迷》各大唱片行賣到缺貨，團員們聽說專輯現貨很難買，親自造訪唱片行一探究竟，結果被店員認出，卻還是被告知沒有貨，證實真的買不到，最後跑了兩家才有貨，團內年紀最小的蔡承祐，更拿出剛領的「文化幣」買專輯，笑說：「這是最好的投資！」U:NUS也表示專輯會盡快在簽唱會前補貨，演唱會一般票券也還有少量清票可以購買，期待搶先在簽唱會與大家見面。
U:NUS上個月快閃香港兩天一夜出席演唱活動，昨（23）日晚上推出全新影片企畫《看你港不港》，將以3集「奈米團綜」形式，分享香港行的幕後花絮。團員們在第一集影片中大秀廣東話，空耳學會「北歐羊擋水（給我一杯水）」、「亞切充（一起唱）」等實用舞台對話，更公開在後台祕密特訓粵語的爆笑畫面，官方更祭出抽獎活動，只要猜中影片內題目的正確答案，即有機會獲得團員精心挑選的香港神祕大禮，邀歌迷網友一起看片同樂。
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