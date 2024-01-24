名家論壇》黎榮章／大數據分析新國會藍綠白三黨戰力

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比較完總體戰力後，進一步比較個別立委的空戰力，新國會新科立委（也就是新任、非連任）排名，擠進前十名的依序是韓國瑜（國）、徐巧芯（國）、黃國昌（眾）、羅智強（國）、黃珊珊（眾）、黃捷（民）、謝龍介（國）、王世堅（民）、顏寬恒（國）、葉元之（國）。其中國民黨就佔了6席，民進黨、民眾黨各佔2席，且民進黨完全擠不進前五名。這顯示，民進黨不只團體戰績不佳，單打成績也不夠出色，未來民進黨必須構思足夠強而有力的議題論述主軸，來帶動整個民進黨團的聲量，否則賴清德要推動任何議案、法案，恐怕綠委們的論述擴散不佳，很難說服國人認同與支持。
新國會另一個讓外界關注的重點，就是新任院長到底是誰？第十屆由民進黨擔任正副院長的立法院，到了第十一屆會不會也「政黨輪替」換黨當家？依立院「立法委員互選院長副院長辦法」規定，院長選舉需得票過半才算當選，若第一輪投票無人過半，就由得票數較多的前兩人進行第二輪投票，第二輪投票只需簡單多數者就能當選。
因國會三黨不過半，所以若三黨在議長選舉沒有合作、各選各的，那第一輪投票將無人能得到過半選票，但因國民黨、民進黨席次較多，這兩黨推舉的人選，最有可能進入第二輪投票決勝負。目前國民黨、民進黨被媒體點名可能推舉的人選，分別是韓國瑜、游錫堃，而比較韓、游近半年來的網路聲量，韓國瑜大勝游錫堃。韓國瑜這半年的總聲量158.49萬筆，游錫堃僅4.09萬筆，根本不成比例，若韓國瑜真當選立法院長，媒體焦點肯必定全在韓國瑜，韓的聲量會繼續被放大，藍委整體聲量勝過綠委的情勢會更加劇。
不過值得注意的是，韓國瑜網路聲量雖高，但好感度0.55，低於游錫堃的0.8，若考慮到支持韓國瑜所帶來的社會負面觀感，民眾黨身為國會關鍵少數，未來在立院要用什麼姿態服膺於韓院長領導、跟國民黨在哪些議題合作、合作到什麼程度，都需要謹慎思考。
新國會2月1日就將上任，從前述大數據分析可以看出，國民黨在國會獲得一個不錯的開局，不僅人數多過民進黨，網路聲勢也好過民進黨，不少網紅等級的藍營戰將為黨團添火力，如王鴻薇、徐巧芯、羅智強等，國民黨未來如何維持這股優勢，轉化為有力的監督，進而增加民眾對國民黨的支持，是接下來國民黨的挑戰。
而民進黨在賴清德領導下，怎樣克服朝小野大劣勢，推動福國利民的政策，也考驗未來總統智慧與全新執政團隊的磨合。至於民眾黨，國會席次從原本的5席增至8席，代表民眾對這個新興政黨有更高的期待，柯文哲如何靠著立院黨團展現關鍵少數的重要性、進而為全黨、為他自己帶來更高的支持度，挺進2026地方大選、2028總統選戰，也受各界關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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