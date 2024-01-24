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累也是種病！世衛認證「癌疲憊」靠休息好不了　中重度須藥物治療

▲疲憊也是一種病，世衛認證「癌疲憊」靠休息好不了。（圖／記者陳明安攝）
▲疲憊也是一種病，世衛認證「癌疲憊」靠休息好不了。（圖／記者陳明安攝）

記者黃韻文／綜合報導

一名年約50歲的單親爸爸罹患大腸癌三期，化療後體力急轉直下，經醫師診斷為重度「癌因性疲憊症」。原本他已累到無力上班而想放棄化療，所幸經癌疲憊的治療後恢復體力，如期完成療程，也順利重返職場，為生活持續奮鬥。

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據統計 ，台灣平均每4分19秒有一人罹癌，超過90%癌友曾因疲憊影響生活品質；為提升各界對癌因性疲憊症的重視，台灣癌症安寧緩和醫學會攜手台灣腫瘤護理學會，編撰發行《癌因性疲憊症臨床治療指引》，近期推出更新後第二版，盼可改善、預防癌因性疲憊症。

台灣癌症安寧緩和醫學會理事長蕭惠樺說，癌疲憊在臨床上常遭忽略，主因是病人鮮少主動向醫護反映，認為罹癌後覺得累很正常，但事實並非如此。

義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲則說，癌疲憊已被世界衛生組織(WHO)正式列為疾病，無法單純透過休息來改善，若未妥善處理，病人會因體力嚴重下滑，對治療產生恐懼或無法耐受，降低持續接受治療的意願，且就算意志力堅強，仍會因體力問題被迫暫停或延後治療，療效和存活率也會受到影響。

收治前述病人的謝孟哲並說，某些人與該患者一樣，癌疲憊又急又快，短短幾週便判若兩人，這也是醫學會持續推廣治療指引的目的，一來可使醫護人員隨時關心病人有無癌疲憊，二來也提高病人與家屬對癌疲憊的認知，才能主動尋求協助。

蕭惠樺指出，《癌因性疲憊症臨床治療指引》歷經7年後再版，加入更多臨床實證與治療方法，內容建議醫護人員需視患者的疲憊程度，施以藥物或非藥物的介入，而輕度疲憊可採運動、睡眠衛生、營養等非藥物處置，中重度疲憊便可加上藥物處置，包括類固醇、精神刺激藥物、中草藥，以及獲TFDA藥證的黃耆多醣注射劑。

此外，蕭惠樺呼籲，癌疲憊的評估工具、治療指引與方法已逐漸完備，醫護人員看診時應更加重視病人癌疲憊的狀況，患者與家屬也應主動反映有無癌疲憊情形，這樣會更有機會重拾健康人生。
 

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