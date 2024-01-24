Netflix變相漲價！兩國先取消最便宜「無廣告」基本方案
影音串流平台Netflix再傳出變相漲價！Netflix去年先在加拿大推出穿插廣告的低價方案，當時新用戶無法訂閱無廣告的基本方案，已訂閱基本方案的用戶則不受影響。隨後，付錢看廣告的低資費方案，擴展到美國及英國等市場，因低價就可入門，大幅增加用戶數，對此Netflix宣布將在部分市場取消無廣告的基本方案，今年第2季先從加拿大和英國開始實施。意味想用低資費觀看就必須收看廣告版，不然就是升級成標準用戶。
記者周淑萍/綜合報導
Netflix推出低價的廣告方案和努力打擊寄生帳戶，雙管齊下讓去年第4季訂戶數大增1310萬戶，創歷年同期最大增幅。在此同時，Netflix宣布將在部分市場取消無廣告的基本方案，無論新舊用戶都無法選擇，預計從今年第2季先從加拿大和英國開始實施。根據Netflix第4季財報信件中表示，去年第4季訂閱廣告方案的會員數季增近70%，原因之一是在提供廣告方案的市場，不再接受新會員或重新加入的會員訂閱無廣告基本方案。
目前Netflix在全球總共有4種方案，包含最便宜的觀看廣告方案，以及三種無廣告方案，有基本、標準和高級。在已推出廣告方案的市場中，訂閱廣告方案的會員數占比高達40%，因此Netflix正計劃在部分市場取消無廣告「基本」方案，今年第2季先從加拿大和英國開始實施。
台灣目前維持三種方案，每月基本方案270 元、標準方案330 元、高級方案390 元，尚未推出低價的廣告方案，根據官方之前回應《NOWnews》表示依據不同市場有不同的策略「台灣目前並無廣告方案的規劃」因此這次的政策，台灣應該不受影響。