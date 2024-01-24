中華職棒／新規則上路縮短比賽時間　捕手林泓育點出潛在爭議問題

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林泓育表示：「在關鍵的比賽時刻，像是兩好三壞或滿壘的情況下，投手如果認為已經出手，但裁判卻認定超時，這可能會引發爭議。這時候，是否要使用重播輔助判決？雖然這是極端情況，但在比賽中還是可能會發生。」
考慮到超時爭議可能發生在投手出手的瞬間，小胖建議，或許可嘗試投球計時器加裝蜂鳴器，在時間超過的時候發出聲響，這樣會比較明確，但他也提到，蜂鳴器的聲音可能會影響球迷觀賽品質，也可能影響球員在場上的注意力。
除了投手時間限制之外，每個打席投手退板次數限定在3次，打者則在投球計時器剩8秒內要進入打擊區，否則罰1好球，林泓育認為這個新規則不是問題，但規定必須更明確。
林泓育指出，例如，打者綁鞋帶或球棒噴膠等行為，除非限制每打席只能綁一次鞋帶，否則其實有很多方法可以巧妙地拖延時間。至於新規則是否有效縮短比賽時間，增加比賽的可看性，林泓育表示：「要等到實際開打才知道感覺，現在還無法想像。」
對於中職新變革是否會讓捕手的角色變得更重要，林泓育表示：「這要視比賽情況而定，如果壘上跑者速度快，壘間破壞力強，加上投手有退板次數限制，對捕手當然是更大的挑戰，但在一般情況下，我不認為負擔會比較大。」
林泓育認為，中華職棒願意變革是好事，代表整個環境持續進步，但中職比賽時間的增加並非完全是因為球員節奏過慢，更多的是因為現代棒球戰術的細膩和暗號更多，自然而然地增加了比賽時間。
林泓育表示：「對我來說，上場就是為了輸贏，我本身在場上不會想太多，也不是一個太拖的人，所以我覺得影響不大，只是在關鍵時刻要對決時，新規則可能還會對球員帶來一些影響。」
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