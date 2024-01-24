足球／DAZN運動串流平台推出免費體驗版！註冊可觀賞梅西中東賽事
全球運動娛樂平台DAZN，今天在台灣和全球推出免費體驗版，為註冊用戶提供精選的内容。DAZN首先於2023年12月在德國推出免費體驗版，大獲成功，緊接著於2024年1月於全球推出此服務。 DAZN每周將精選頂級體育賽事直播，提供註冊用戶免費體驗。首先隆重登場的頂級足球賽事《利雅德季足球賽》，三場巨星雲集的比賽將免費提供給全球註冊用戶觀賞。台灣時間1月30日，內馬爾的希拉爾(Al Hilal)將迎戰梅西的邁阿密國際(Inter Miami)。2月2日，邁阿密國際將對上C羅所在的艾納斯(Al Nassr)。最後一場比賽 ，希拉爾對陣艾納斯，將於2月9日舉行。
記者吳政紘/綜合報導
除了上述賽事外，DAZN台灣也提供以下內容讓註冊用戶體驗收看：西班牙足球甲級聯賽將精選賽事，本周六晚上9點將帶來《皇家社會 vs. 巴列卡諾》；西班牙足球乙級聯賽、西班牙女子足球聯賽、沙烏地女子足球超級聯賽、企業排球聯賽，都將提供直播。
DAZN的目標是為全球運動迷建立最大的線上社群，讓一日運動迷和超級運動迷都可以發現更多運動，並以不同的價格方案以及免費體驗的方式，享受更豐富的娛樂內容。
關於DAZN
- DAZN在全球推出免費體驗版，加速成為全球運動娛樂匯聚中心
- DAZN免費體驗版為註冊用戶提供精選的直播和隨選内容
- 備受矚目的《利雅德季足球賽》(Riyadh Season Cup)，梅西將領軍邁阿密國際前進中東，提供全球註冊用戶免費觀賞
- DAZN台灣未來也將提供更多內容供免費體驗。包括西班牙足球甲級聯賽、西班牙足球乙級聯賽、西班牙女子足球聯賽、企業排球聯賽等
- DAZN的目標是建立終極運動娛樂平台，向全球10億以上的運動迷提供内容、產品和服務
DAZN Global是歐洲足球、女子足球、拳擊以及綜合格鬥的匯聚中心，也是全球運動迷觀看北美以外所有NFL比賽的唯一平台。我們正在建立基於頂級賽事權利、世界領先技術，和多平台分發的終極運動娛樂平台。DAZN相信，來自全球的運動迷應該能夠享受一站式的服務：使用DAZN app就能觀看賽事、閱讀新聞、玩遊戲、分享、社交、購買門票和商品。