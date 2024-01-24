王志安上賀瓏夜夜秀違法了！移民署宣布：境管5年 關鍵原因曝光
《賀瓏夜夜秀》邀請前央視媒體人王志安上節目，引發一系列爭議，王志安在節目中脫稿演出，模仿「身障律師」陳俊翰，輿論爆發後，便有人質疑王志安以「第三地陸籍人士」申請觀光簽證來台，卻不斷上政論節目，是否有違法疑慮。對此，移民署也確認王志安已違法，將廢止其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。
記者潘毅／綜合報導
前央視媒體人王志安自去年底以觀摩台灣大選為由訪台，期間參觀了國民黨部及郭台銘總統選舉連署站，隨後還跑去政論節目《年代向錢看》、網路節目《百靈果News》以及《賀瓏夜夜秀》。
針對王志安身分及簽證問題，移民署表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台。但依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，不得從事與許可目的不符的活動。
移民署指出，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，「現（曾）從事與許可目的不符之活動或工作」，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。
事實上王志安過去曾是中國央視記者及主持人，不過在2019年已超中共封殺，目前移居日本並創立東京風行新聞社，在YouTube、TikTok經營自媒體，評論中國政治及社會議題，YT頻道擁有119萬訂閱者。
本次爭議爆發後，王志安今（24）日也再度發聲表示：「願當面向陳俊翰道歉」，但也繼續痛批民進黨「將殘障人士當選舉工具」。