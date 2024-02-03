中信啦啦隊專訪／家人年前離世！夏蕾痛心淚崩：有些話還來不及說

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才剛來到Passion Sisters的夏蕾，還在適應從女團轉到啦啦隊的生活，初登場時還一度跳得太過用力差點暈倒，卻也讓她感受到學姐們的溫暖。除了向盈瑩、小安學姐學習外，夏蕾還特別提到峮峮與畇二兩位人氣啦啦隊女神。
「峮峮是很成熟的學姐！」夏蕾說，雖然才見過峮峮3次，但每次見面都感到格外親切，在公開場合上，峮峮清楚知道要說什麼、講什麼，成熟又沉穩的態度，讓夏蕾印象深刻，「這是我比較缺乏的，我講話比較快，也很容易緊張，手還會發抖。」
另外一位學姐畇二看似可愛，私底下竟然是反差超大的人，「我記得第一次見到她，我就說，妳看起來很可愛，可是講話怎麼有點直接啊！」再看到畇二在《炸裂吧！女孩》的表現後，讓夏蕾直呼：「好可愛！」大讚畇二是一位真性情的女孩，會跳又會扭，記舞又很快。
羞認最喜歡霸道總裁！大讚江坤宇長得可愛
談到理想的對象條件，162公分的夏蕾希望對方能高她20公分，最好在180公分左右，她害羞地說，「我就是喜歡小鳥依人的感覺，我很愛撒嬌！」談到這裡，夏蕾竟害羞到滿臉通紅，直說自己就是喜歡霸道總裁的男人，外表一定要乾乾淨淨的，讓一旁的冼迪琦笑到不行。
才剛加入啦啦隊半年的夏蕾，雖然還在熟悉棒球，但卻對球星「小可愛」江坤宇印象深刻，原來多次打下關鍵勝利的江坤宇，也為夏蕾拿到啦啦隊生涯首勝。夏蕾笑說，有認真看了一下對方的臉蛋，「真的長得有點可愛！」而且又會唱歌，好幾次站上MVP舞台，讓她決心下次要好好記清楚對方的諸多外號。
不過，擁有模特兒身材的夏蕾，體重竟然只有42公斤。原來是家族遺傳的關係，讓夏蕾害怕走鐘，因此嚴格控管身材，盡量維持在45到47公斤左右，「我有胖到49公斤過，但是我很容易水腫，下半身就會腫得跟豬一樣。」夏蕾也不藏私分享瘦身祕訣，除了大量的運動與跳舞來流汗，還有最重要的就是多喝水。
家人過年前離世！夏蕾爆哭：有些話來不及說
在進行最後與粉絲說話的環節時，夏蕾一提到「一定要多多陪伴在家人的身邊」時，忍不住情緒崩潰落淚，「不管工作多忙多辛苦，妳都一定要抽空時間去陪伴家人，然後要多多跟他們說說話。」詢問過後才得知，原來與夏蕾最親密的姑姑，在前些日子不敵乳癌離世。
夏蕾哽咽表示，小時候她和姑姑最親近，從錄製《菱格世代DD52》開始 ，一直忙到現在的啦啦隊，夏蕾才知道姑姑罹患乳癌，無奈抽不出時間陪伴對方，再加上前陣子病毒比較嚴重，姑姑不敵病魔離世，讓夏蕾心中留下遺憾，「有些話還沒來得及跟她說。」也呼籲大家多多珍惜家人。
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