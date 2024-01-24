2024春季「橘子嘉年華」進行中！　3大IP解謎關卡、裝置物登場

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🟡三大IP解謎關卡及裝置物降落西門町
《新楓之谷》、《天堂Ｍ》以及原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》於臺北西門商圈設置趣味解謎關卡，並以遊戲經典場景、怪物及IP角色等大型裝置物，打造令人身如其境的打卡地標。有趣的互動遊戲以及超豐厚的活動獎勵，搭配超真實的打卡場景，值得玩家前往朝聖。
📍《新楓之谷》轉動輪盤，解開NEW AGE的秘密
《新楓之谷》迎來歷年最大改版「NEW AGE」，邀請玩家前來破解改版的關鍵密碼！解謎關卡中，玩家透過觀察關卡裝置上針對特定職業之描述，並對照活動網頁上的提示轉動「NEW AGE」輪盤，找到對應的字母順序，即可解開謎底。於活動網頁輸入答案後，將會解鎖全新實體週邊「小怪物氣球」以及虛寶「楓葉勇士支援箱子」作為獎勵；只要完成大會活動「巧手線」的所有IP關卡即可獲取。
📍《天堂M》瞄準關鍵字，組合攻城密碼
「亞丁攻城」實景就在西門町！解謎關卡中，玩家透過將含有「瞄準點」提示的透明片，依照指引與謎題板疊合，找出隱藏的關鍵字詞並依提示順序進行組合，即可解開謎底。於活動網頁輸入答案後，將會解鎖遊戲實體角色公仔、交通組合、普卡、充電盤隨機實體週邊，以及虛寶「神秘的抽卡包選擇箱(期間) *1」、「龍之珍珠(活動) *30」、「強化戰鬥卷軸(活動) *20」等作為獎勵；只要完成大會活動「巧手線」的所有IP關卡即可獲取。
📍《小橘編與柑姆的遊戲日常》觀察圖案
場景來到日式祭典，「小橘編」放任貪吃的「柑姆」興奮的到處亂買；回過神來，錢包已經見底，「小橘編」最後只能選擇一種美食。請幫猶豫不決的小橘編找出最想吃的食物。解謎關卡中，玩家透過將紅色透明片遮蓋在佈滿紊亂紅線的謎題板上，即可看到紅線底下藏著的美食圖案，板面中數量最多的圖案，即為謎底。於活動網頁輸入答案後，將會解鎖全新趣味造型紅包袋，包含「畢生積蓄龍吼哩」款、｢龍宗拿去課金」款作為獎勵；完成大會活動「金睛線」的所有IP關卡即可獲取。
🟡KOL現場闖關活動
官方於活動首週末（1/27），邀請到《新楓之谷》、《天堂Ｍ》的多位實況主及玩家到現場進行【請支援輸贏．西橘町借物賽跑！】活動，分組PK通關速度！闖關途中將隨機發起「突發任務」，KOL們必須在現場蒐集到指定條件及數量的人物或物品，才能繼續闖關。敬請玩家與粉絲們到場一起同樂！
📍《天堂Ｍ》實況主活動時間：1/27 12:30開始
📍《天堂Ｍ》參與者：金旋風、小夏天、小屁、令狐沖爺爺、米餅、丁丁
📍《新楓之谷》實況主活動時間：1/27 15:30開始
📍《新楓之谷》參與者：蛋捲、叉燒、宇正、超市、安柏、艾希
🟡IP加碼週末限定活動搶先公開
為感謝玩家與粉絲們到場支持，《新楓之谷》、《天堂Ｍ》以及原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》亦個別祭出週末加碼限定活動：
📍《天堂Ｍ》攤位打卡活動：於1/27-1/28、2/3-2/4期間，至攤位打卡並將照片上傳至beanfun! 一起Show指定展間，向工作人員出示證明即可獲得公仔（隨機款）1支。
📍《新楓之谷》夜嗨祭市集打卡活動：於2/4夜嗨祭市集中，與「飆車猴」拍照板合影，並上傳至Facebook或beanfun! 一起Show指定展間，向工作人員出示證明即可獲得限量實體收藏卡。
📍《小橘編與柑姆的遊戲日常》攤位打卡活動：追蹤《小橘編與柑姆的遊戲日常》IG帳號，並將攤位打卡照上傳至IG或Facebook，即可獲得西門町「一條貓貓燒」雞蛋糕兌換券。
🟡《新楓之谷》、《天堂M》線上活動同步進行中
📍《新楓之谷》正式改版迎來NEW AGE
Lv260「究極燃燒」等級升1加2的優惠，以及限時活動「伊甸提斯克」簽到領取超狂道具活動持續進行中。
📍《天堂M》試煉副本獎勵強化活動即將開啟
為迎接新年到來，《天堂M》將於1月24日維護後，啟動「試煉副本獎勵強化活動」，活動將持續至01月31日維護前。活動期間，試煉副本中的獎勵，包括經驗值、變身製作硬幣以及試煉的戰利品箱都將倍增，為勇士們的冒險之旅注入更多力量。此外，完成相應任務還可獲得「迎接新年的硬幣（活動）」，蒐集越多硬幣可製作越多強力道具。