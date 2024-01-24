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東協恐長期取代中國接單？各地區訂單重挫　只有它一枝獨秀

▲台灣2023全年的接單來源中，東協接單848.1億美元，較前年年增14.7%，是5大接單來源中，唯一呈現年成長態勢的區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣2023全年的接單來源中，東協接單848.1億美元，較前年年增14.7%，是5大接單來源中，唯一呈現年成長態勢的區域。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

受惠於歐洲訂單轉移以及供應鏈重組，台灣2023全年的接單來源中，東協接單848.1億美元，較前年年增14.7%，是5大接單來源（美國、中國、歐洲、日本）中，唯一呈現年成長態勢的區域，訂單金額也創歷史新高。不過，經濟部官員表示，當東協供應鏈愈來愈完整後，確實會吸引更多訂單前往，但還難以判斷是否長期取代中國接單。

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經濟部統計處日前發布12月外銷訂單達438.1億美元，年減16.0%；2023全年外銷訂單5610.4億美元，年減1057.4億美元、減幅高達15.9%。雖然外銷訂單連續兩年呈現負成長，且去年年減幅度比預期中來的更大，不過5610.4億美元金額創下歷年第3高。

觀察訂單來源，美國12月訂單達139.6億美元，月減14.5%，年減21.6%，其中以資訊通信產品減少34.3%較多。去年全年接單金額共計1782.8億美元， 較前一年（2022）減少14.8%，創下歷史以來最大跌幅；中國大陸及香港12月訂單100.7億美元，月減8.1%，年減3.5%， 以塑橡膠製品減幅26.5%最多，去（2023）年接單1203.4億美元，較前一年減少17.2%， 同樣寫歷年來最大跌幅。

中國第單表現反映終端需求疲弱，同時，中國塑橡膠製品產能開出，部分台廠受到同業競爭影響，故已提早因應，貨品改由當地工廠供應，也強化分散布局。

歐洲12月訂單67.4億美元，月減17.8%，年減39.4%，以資訊通信產品減少47.7%較多，去年接單939.1億美元，年減30.2%，也是歷來最大年減幅；日本12月訂單21.2億美元，月減3.7%，年減30.5%，以資訊通信產品減少41.2%較多，電子產品減少19.1%次之，去年接單305.1億美元，年減12.9%，創歷年來第6低。

至於供應鏈重組的最大受惠者「東協」，12月訂單66.0億美元，月減22.7%，年增32.4%，以資訊 通信產品增加14.5億美元，增幅207.1%較多，而全年東協接單848.1億美元，較前年年增14.7%，是5大接單來源中，唯一呈現年成長態勢的區域，訂單金額也創歷史新高。

經濟部官員表示，全球終端需求疲弱，導致來自各地的訂單都受到不少影響，而東協訂單大增，主要關鍵原因有2。首先，自去（2023）年2月起，歐洲客戶將從歐洲下的訂單，轉至東協下單，再者，在近年來因美中貿易戰與疫情影響，使得全球供應鏈重組的帶動下，全球供應鏈重組浪潮來襲，推升東協訂單成長，也提升台灣來自東協的訂單需求。

去年10月，東協外銷訂單金額達108.2億美元，超越中國及香港的106.3億美元，成為僅次美國、第二大接單來源。眼看中國和東協接單愈來愈接近，中國的訂單是否終有一天會轉移至東協，經濟部官員指出，當東協供應鏈愈來愈完整後，確實會吸引更多訂單前往，但還難以判斷是否長期取代中國接單。

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