台灣基進怒告賀瓏夜夜秀！列贊助商原因全說了　籲這群人集體求償

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基進黨在今年大選前，曾讓當時參選港湖立委的吳欣岱，登上夜夜秀，更被列入「贊助廠商」。對此，基進黨則解釋，被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，這是因為小黨選舉曝光不易，我們難以爭取到傳統電視節目的通告，因此必須把網路節目視為能把握就把握發聲的管道之一，今年稍早的時候我們確實有付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為「贊助廠商」。
基進黨控訴，薩泰爾娛樂公司未能拿捏好人類能夠容許的道德底線，把台灣的民主當成一場笑話，任何被他們列為「贊助商」的組織與企業，都蒙受莫大的侮辱跟商譽的損失，這是拿錢也換不回來的，但礙於現行法規，我們只能請他們負起民事賠償責任。
回顧本起事件，《賀瓏夜夜秀》邀請陸媒體人王志安上節目，沒想到來賓脫稿演出製造效果卻惹出爭議，王志安稱台灣造勢現場像是走進片場，「還有把殘疾人士推上去煽情的」，隨後還開始模仿顫抖手勢「支持民進黨，搶救王義川」，影片上傳後，立刻遭外界質疑在影射民進黨不分區立委名單第16名的「身障律師」陳俊翰。後續《賀瓏夜夜秀》助理主持Albee、製作人霍金等人也發文致歉。
除了基進黨提告求償之外，另一個《夜夜秀》贊助商德國Emma床墊官方臉書也湧入許多網友，詢問本次事件的處置。對此，德國Emma床墊則回應：「賀瓏夜夜秀中的言論完全不代表德國Emma立場，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並且啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。」
贊助商yoxi今（24）日晚間也發文表示：「本次與賀瓏夜夜秀的合作屬於一次性、單一節目橋段的置入，有鑒於 yoxi 無法事先得知非置入橋段的任何訊息，十分遺憾助長歧視觀點的散播。於播出後，yoxi 對此亦向製作單位表達抗議，除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作，同時要求採取適當措施並關切後續行動。 」