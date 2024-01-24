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台灣基進怒告賀瓏夜夜秀！列贊助商原因全說了　籲這群人集體求償

▲今年大選前，曾讓當時參選港湖立委的吳欣岱，登上夜夜秀，更被列入「贊助廠商」。（圖／YT薩泰爾娛樂）
▲今年大選前，曾讓當時參選港湖立委的吳欣岱，登上夜夜秀，更被列入「贊助廠商」。（圖／YT薩泰爾娛樂）

記者潘毅／綜合報導

薩泰爾娛樂製作的《賀瓏夜夜秀》節目，近期因為請《央視》前調查記者王志安，引發一系列爭議。王志安在節目中脫稿演出，模仿「身障律師」陳俊翰，引發台灣各界輿論譁然。對此，身為《賀瓏夜夜秀》贊助商之一的台灣基進黨，也發出聲明表示將提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂，要求民事損害賠償，更呼籲曾上過薩泰爾娛樂公司節目的政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，聯合起來向薩泰爾娛樂求償。

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台灣基進今（24）日下午在臉書上發出聲明：「給支持台灣民主的大家，我們經過思考之後，今天決定提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂公司，要求民事損害賠償。」

▲台灣基進決定提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂公司，要求民事損害賠償。（圖／取自基進黨臉書）
▲台灣基進決定提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂公司，要求民事損害賠償。（圖／取自基進黨臉書）
基進黨在今年大選前，曾讓當時參選港湖立委的吳欣岱，登上夜夜秀，更被列入「贊助廠商」。對此，基進黨則解釋，被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，這是因為小黨選舉曝光不易，我們難以爭取到傳統電視節目的通告，因此必須把網路節目視為能把握就把握發聲的管道之一，今年稍早的時候我們確實有付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為「贊助廠商」。

基進黨控訴，薩泰爾娛樂公司未能拿捏好人類能夠容許的道德底線，把台灣的民主當成一場笑話，任何被他們列為「贊助商」的組織與企業，都蒙受莫大的侮辱跟商譽的損失，這是拿錢也換不回來的，但礙於現行法規，我們只能請他們負起民事賠償責任。

▲王志安在節目中諷刺民進黨的不分區立委候選人陳俊翰，引發軒然大波。（圖／STR Network YouTube）
▲王志安在節目中諷刺民進黨的不分區立委候選人陳俊翰，引發軒然大波。（圖／STR Network YouTube）
回顧本起事件，《賀瓏夜夜秀》邀請陸媒體人王志安上節目，沒想到來賓脫稿演出製造效果卻惹出爭議，王志安稱台灣造勢現場像是走進片場，「還有把殘疾人士推上去煽情的」，隨後還開始模仿顫抖手勢「支持民進黨，搶救王義川」，影片上傳後，立刻遭外界質疑在影射民進黨不分區立委名單第16名的「身障律師」陳俊翰。後續《賀瓏夜夜秀》助理主持Albee、製作人霍金等人也發文致歉。


除了基進黨提告求償之外，另一個《夜夜秀》贊助商德國Emma床墊官方臉書也湧入許多網友，詢問本次事件的處置。對此，德國Emma床墊則回應：「賀瓏夜夜秀中的言論完全不代表德國Emma立場，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並且啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。」

▲德國Emma床墊表示，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並且啟動內部調查程序。（圖／取自德國Emma床墊臉書）
▲德國Emma床墊表示，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並且啟動內部調查程序。（圖／取自德國Emma床墊臉書）

贊助商yoxi今（24）日晚間也發文表示：「本次與賀瓏夜夜秀的合作屬於一次性、單一節目橋段的置入，有鑒於 yoxi 無法事先得知非置入橋段的任何訊息，十分遺憾助長歧視觀點的散播。於播出後，yoxi 對此亦向製作單位表達抗議，除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作，同時要求採取適當措施並關切後續行動。 」
 

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