台灣燈會在台南 台南燈會在府城隍

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台灣府城隍廟主任委員郭榮哲表示，善惡大算盤一直就是府城隍廟的門面，也是輔佐城隍爺計算善惡的工具，大算盤共有105顆算珠，此次化身為紅色燈籠高掛在城隍廟廣場，上個月開放供信眾認養，上層30顆算盤珠，每珠1萬元; 下層75顆珠，每珠5千元，旋被搶認一空，迴響十分熱烈。
郭榮哲指出，此次花燈展主題訂為「爾來」燈會，廟門口就豎立一個人高的「台灣府城隍廟」花燈迎賓，可供遊客拍照打卡。
廟前廣場的主燈區分成三進，除算盤花燈之外，金色背板以府城隍廟聞名中外、也是府4大名匾之一的「爾來了」結合多幅勸世警語做為主視覺，比如大算盤旁的「善惡權由人自作、是非莫定法難容」，; 一進正殿就可看到的「居心正真，見我不拜何妨; 做事奸邪，盡汝燒香無益」對聯，還有書法名家趙長助「過盡千帆爾來了，是非算定法難容」的提字，充滿濃濃的文藝氣息。
郭榮哲表示，配合台灣燈會在府城的「爾來祈福燈會」耗資百萬元，有別於普濟殿的「天空」燈會，府城隍廟的「落地」燈會，也很有看頭。為配合主燈區氣氛的營造，屆時城隍街至民權路也將張掛數百小燈籠，讓整個城隍街區一片紅色燈海，絕對是府城民眾市中心鬧區賞燈最佳去處。爾來燈會賞燈日期：2月9日至3月10日。