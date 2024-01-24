為日本草莓開門？食藥署將準用「4款禁用農藥」　上路時間曝

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此外，這次放寬使用的農藥中，也包括出氟尼胺、克凡派等日本草莓常見的禁用農藥。林金富指出，這次放寬的草莓相關農藥包括氟尼胺、亞醌蟎、克凡派、滅芬座等，其中前2項為日本提出使用申請，克凡派是日、韓兩國都有提出使用申請，滅芬座的使用則是台灣的公司提起申請。
林金富說明，食藥署自2020年至2021年期間，陸續受理前述4項農藥的使用申請，並依據程序與農業部毒物試驗中心合作，進行田間安全性試驗與消退試驗，收集科學數字後提出建議、並交由諮議會審查，也將結果公告於外網，過程公開透明。
對於預告開放4項草莓相關農藥使用，林金富說，日韓等國因為緯度與台灣不同、作物品種差異、病蟲害種類不一樣，所以用藥需求也會有所不同，這4項農藥在台灣無人使用、因此沒有訂定最低限量、劃分為禁用農藥，但這些農藥在日本也可合法使用，經過申請與評估後，預告調整規範。
林金富表示，草案將進行為期60天的預告評論期，以蒐集各界意見，但實際上路時間並未預設時間表，須觀察各界的意見回饋與關注情況；他也強調，相關農藥開放的審查過程一切依照規定進行，且日本來申請草莓使用特定農藥，就像台灣的香蕉、鳳梨輸往日本，可能也需要申請特定農藥使用一樣。