賀瓏夜夜秀來賓評大選「把殘疾人士推上去煽情」　吳崢這樣看！

為日本草莓開門？食藥署將準用「4款禁用農藥」　上路時間曝

▲日本草莓在邊境常檢出禁用農藥殘留，日方因此對台灣提出使用申請，其中數項經衛福部食藥署審議，也在今（24）日預告放寬。（圖／食藥署提供）
▲日本草莓在邊境常檢出禁用農藥殘留，日方因此對台灣提出使用申請，其中數項經衛福部食藥署審議，也在今（24）日預告放寬。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

近半年來14批日本草莓在邊境檢出氟尼胺、克凡派等禁用農藥殘留、遭退運或銷毀，日方因此希望台灣能開放相關農藥使用。衛福部食藥署今（24）日預告，將放寬前述兩種農藥在內的4項草莓禁用農藥使用。但副署長林金富表示，相關規定實際上路時間沒有時間表，須觀察各界的意見回饋與關注情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署今日預告修正農藥殘留容許量標準，修正內容包括刪除陶斯松等3種農藥、23項殘留容許量，以及增訂亞醌蟎等22種農藥、101項殘留容許量，並新增「Afidopyropen」普通名稱為「阿扶平」，也增列「火龍果花」及「蘘荷」列屬草木本植物，並新增農產品流通緩衝配套規定。

此外，這次放寬使用的農藥中，也包括出氟尼胺、克凡派等日本草莓常見的禁用農藥。林金富指出，這次放寬的草莓相關農藥包括氟尼胺、亞醌蟎、克凡派、滅芬座等，其中前2項為日本提出使用申請，克凡派是日、韓兩國都有提出使用申請，滅芬座的使用則是台灣的公司提起申請。

林金富說明，食藥署自2020年至2021年期間，陸續受理前述4項農藥的使用申請，並依據程序與農業部毒物試驗中心合作，進行田間安全性試驗與消退試驗，收集科學數字後提出建議、並交由諮議會審查，也將結果公告於外網，過程公開透明。

對於預告開放4項草莓相關農藥使用，林金富說，日韓等國因為緯度與台灣不同、作物品種差異、病蟲害種類不一樣，所以用藥需求也會有所不同，這4項農藥在台灣無人使用、因此沒有訂定最低限量、劃分為禁用農藥，但這些農藥在日本也可合法使用，經過申請與評估後，預告調整規範。

林金富表示，草案將進行為期60天的預告評論期，以蒐集各界意見，但實際上路時間並未預設時間表，須觀察各界的意見回饋與關注情況；他也強調，相關農藥開放的審查過程一切依照規定進行，且日本來申請草莓使用特定農藥，就像台灣的香蕉、鳳梨輸往日本，可能也需要申請特定農藥使用一樣。

日本草莓又檢出農藥超標！食藥署祭限令：6家製造廠暫停進口1個月

草莓控看過來！ 初韻、85℃競推冬季限定草莓新品搶客

全家草莓霜淇淋來了！2月春節雙口味「搭巨峰葡萄」　第2支10元吃

全家「哈根達斯熱巧克力」初登場！加入整支草莓雪糕　冰火2重天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞