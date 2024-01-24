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搭遊艇看黃色小鴨！晶英、承億推小鴨專案伴民眾追星

▲晶英國際行館「搭遊艇看小鴨」遊港行程，可享受兩小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館「搭遊艇看小鴨」遊港行程，可享受兩小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采。（圖／晶英國際行館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

港都掀起 一陣黃色旋風！「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭登場，睽違10年「黃色小鴨」(Rubber Duck)將再次蒞臨高雄。飯店業者搶搭這股黃色小鴨風潮，推出難得的活動與民眾一起追星。晶英國際行館規劃「搭遊艇看小鴨」遊港行程；承億酒店「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇可近距離欣賞黃色小鴨；「福容大飯店 高雄」也推出一系列小鴨優惠活動。

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▲黃色旋風來襲，晶英國際行館特為旅客打造搭乘遊艇、賞小鴨的獨家行程。（圖／晶英國際行館提供）
▲黃色旋風來襲，晶英國際行館特為旅客打造搭乘遊艇、賞小鴨的獨家行程。（圖／晶英國際行館提供）
晶英國際行館「搭遊艇看小鴨」遊港行程，入住晶英國際行館或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程，享受兩小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采。「搭遊艇看小鴨」遊港行程原價每人2,500元，七天前訂購享早鴨價2,180元，1月27日與2月24日限定，每日限定一趟航班，下午日落時分出發，每班航位25人。對於想獨有專屬遊港行程與空間的貴賓，行館亦提供包船服務。獨家遊程外，晶英國際行館也推出春節優惠，除夕至初三入住享「會員晶賞計劃」加贈一晚累計禮遇，連續入住兩晚再享房費95折。

承億酒店配合高雄「冬日遊樂園」活動於1月27日至2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日和式經典雙人房6,600元起，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」。承億酒店另於可賞覽高雄港高空景觀的25F大廳推出黃色小鴨專屬下午茶組合，880元+10%，組合包含兩顆黃色小鴨造型馬卡龍、兩顆黃色小鴨慕斯蛋糕及兩杯飲品。

1月27日當天承億酒店將特別合體第12屆台灣小姐共同應援黃色小鴨，於24F高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀表演。承億酒店總經理戴淑玲表示，承億酒店集結亞洲新灣區「三項之最」迎接黃色炫風，最美飯店與最美台灣小姐共乘私家遊艇以最近距離欣賞黃色小鴨。而2024年將會規劃更多私家遊艇相關活動與遊程，期待旅客入住承億酒店沈浸式的深入感受高雄港灣之美。

▲「福容大飯店 高雄」推出一系列小鴨優惠活動。（圖／福容大飯店 高雄提供）
▲「福容大飯店 高雄」推出一系列小鴨優惠活動。（圖／福容大飯店 高雄提供）
「福容大飯店 高雄」1/27-2/25入住豪華雙床愛河景5,699元起，含自助早餐、福隆海洋溫泉粉、限量小鴨造型禮品組，每日限量5間，會員價5,015元起，再加贈一位150公分以下的兒童免費入住！黃色小鴨展出期間凡穿著黃色服飾或配件，享田園咖啡廳9折優惠。此外，只要將十年前的小鴨舊照，在「福容大飯店 高雄」的臉書貼文留言，就能獲得「300元餐飲抵用券」，吃鍋物、吃簡餐、喝咖啡…等等皆可使用，限量贈送100組。位在捷運市議會站旁的「福容徠旅高雄店」也推出「跟著小鴨一起Yellow」住房專案，入住黃澄澄色系的IKEA主題房─北歐小屋，或是閱旅一大床房型，兩人入住只要4,588元起，再搭贈限量好禮。

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