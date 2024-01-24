電競／台北國際電玩展挑戰《快打旋風6》　贏家有望去紐約看比賽

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Red Bull Gaming Ground攤位（編號 M1305）設於台北國際電玩展玩家區，Red Bull於1月25日起至27日，在這個遊戲盛會中舉辦《快打旋風6》連勝挑戰活動。活動將以99秒回合的形式進行，率先贏得2場的參賽者即可繼續接受下一位排隊者的挑戰。每日冠軍即晉級參加1月28日的總決賽，與其他冠軍玩家展開循環賽，當日便能揭曉能踏上 Red Bull Kumite 紐約觀賽之旅的台灣總冠軍。
格鬥遊戲指標賽事Red Bull Kumite預計於今年3月16日和17日在美國紐約再度登場，Red Bull電競選手石油王、連同去年冠軍阿拉伯聯合大公國的電競選手 Big Bird（Adel Anouche）等16位全球最優秀的格鬥電競選手再度碰頭，爭奪《快打旋風6》的世界王者。本次在台北國際電玩展參與《快打旋風6》連勝挑戰活動的最終贏家，將贏得Red Bull Kumite的紐約觀賽之旅體驗，親眼目賭鐵籠電競賽事的精彩刺激。
Red Bull Gaming Ground《快打旋風 6》賽事時間、獎品與規則
本次賽事的連勝挑戰將在2024年1月25日到27日 的13:30至16:30之間進行，總決賽則將在2024年1月28日的15:00至16:00進行。獲得總冠軍者將能贏得Red Bull Kumite紐約觀賽之旅，包括機票和住宿。
這次的賽事規則採取連勝賽制，玩家需要率先贏得2場99秒回合，即可獲得一勝。 獲勝者可繼續接受下一位排隊者的挑戰，追逐最多連勝次數。 每日連勝冠軍將晉級參加總決賽。
總決賽則將由1月25日至1月27日每日連勝冠軍三位進行循環賽。循環賽每場以搶三形式進行，率先贏得2場99秒回合為獲勝。 而在平手的情況下，則由率先贏得2場99秒回合則獲勝取得一局積分。若遇到兩位選手積分相同，則以此兩位選手賽事的小分進行判定優勝者。
【注意事項】
其餘詳細賽事規格及規則皆參照Capcom Pro Tour賽事規定
比賽採現場報名制，於賽事開始前10分鐘進行現場排隊，參賽者請預留排隊入場等時間
參加總決賽者需確定可於2024年3月14日至3月17日 出國參加Red Bull Kumite之旅
除了賽事進行時段，賽事機台將開放做為自由交流機台。
現場提供Brook 遊戲搖桿可以借用 亦歡迎自行準備相對應之遊戲搖桿前來參賽
參賽者如有冒用他人身份，經查證屬實，主辦單位有權取消參賽者之資格
*參賽人員參加此活動時．即表示同意本活動辦法與注意事項
*主辦單位保留隨時修正、暫停或終止本活動之權利，如有變動將依照現場工作人員指引為主
【關於Red Bull Kumite】
全球格鬥玩家推崇的電競指標賽事Red Bull Kumite，自 2015 年開始舉辦，世界各地超過 200 位以上的菁英選手共同爭取 Red Bull Kumite 冠軍，成為街頭格鬥玩家的大本營，無論是業餘愛好者還是職業選手，今年都將齊聚美國紐約，為爭奪 2024 Red Bull Kumite冠軍的機會而戰。
【Red Bull 簡介】
「給你一對翅膀」是Red Bull核心價值，多年來Red Bull幫助許多運動選手和極限運動員自我挑戰、突破極限，創造了街舞、扯鈴與DJ 比賽等讓人們站上國際舞台，更長期支持樂團實現夢想。
Red Bull 官方網站：www.redbull.com.tw
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Red Bull Taiwan Instagram： www.instagram.com/redbulltaiwan