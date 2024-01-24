老闆不辦尾牙「霸氣發5千」 董娘大砍價喊要知足、網曝暗黑真相
不少上班族希望尾牙改發獎金就好，不用準備表演、應酬，還能拿錢，更實際，但一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，公司真的不能讓另一半侵入，老闆今年不打算辦尾牙，改發每人5000元，結果老闆娘得知後，認為5000元太多了，直接砍到剩1500元，同時還向大家喊話「你們要知足」，文章引來千名網友朝聖，並曝光暗黑真相，「一個白臉一個黑臉，演出一場畫大餅」。
記者李琦瑋／綜合報導
一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，獎金遭老闆娘大砍價，引起千名網友熱議，笑虧「其實老闆是故意的，一個在員工面前是好人一個是壞人啦」、「唱雙簧而已，你還太淺」、「董娘要打醫美又要買包啊」、「一句老婆不肯，多好的擋箭牌啊」、「董娘：發這麼多我就少了一個香奈兒了」、「不要嘴！老闆入贅」、「后宮干政啊」。
也釣出不少苦主共鳴，「我朋友的公司，這幾年都老闆娘在管，真是能苛扣多少就苛扣多少，但給自己的敗家子，是能敗就敗」、「這有什麼，去年我們公司開工紅包，發出去，結果我們公司的董娘隔天發公告說開工紅包要繳回公司」、「一間準備要倒閉的公司，都會有一個能幹的老闆娘」、「我們董娘從600砍到0」。
也有過來人給建議，「家族性企業跟夫妻合開公司，千萬別去，薪水低就算了，事情多如山，連下班還要接電話處理他們家的雜事」、「不要在夫妻合開的公司上班」、「家族企業的建議都不要去」。
至於公司一定要舉辦尾牙餐會，或一定要發獎金嗎？勞動部表示，由於尾牙相關項目屬於公司福利事項，並不歸屬工資的一部分，員工如果自願放棄福利，不得要求公司額外給付現金；另外，尾牙活動是歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，沒有強制問題，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。