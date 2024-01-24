春節出國先看！免稅店「TOP10熱賣榜單」冠軍銷量翻4倍：不是特產

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其次「彩妝/香水」則是長期熱銷不分軒輊，業者分析其主因在於免稅通路擁有獨賣組合，且價錢也有優勢；此外，「台灣土產伴手禮」的需求也在疫後出國潮後明顯上升，例如海外探親訪友、國際商務會面等等，因此躍升進入Top 5榜單中；本次榜單還觀察到一個特別現象，隨著疫後解封的報復性出國潮，旅行途中會用到的「旅行週邊配件」如行李箱、頸枕、墨鏡等需求也隨之增加8倍，因此堂堂列入Top 10熱賣榜中。
接下來農曆春節有出國規劃的，只要先上網站預購、機場提貨，從容享受優雅度假行程，免稅通路獨賣包括：SKII肌活能量活膚霜雙瓶裝（售價NT$10,800）；DIPTYQUE 淡香水禮盒五支裝特惠組（售價NT$3,510）；APM MONACO baba yummy 墜鍊（售價NT$10,200）；TOD'S 皮革超小號斜挎包（原價NT$48,140起，特惠價NT$28,884起）。
若是沒有出國規劃的民眾，《昇恆昌免稅購物網》除了有憑機票購買專區外，也在2020年疫情期間，特別新增沒出國也能購買免稅商品的服務，主打千項商品稅金由昇恆昌吸收，讓消費者用比市價更便宜的價格入手，宅在家也能買購入免稅商店的獨家好物。
此外，因應農曆新年到來，今年新光三越台北信義新天地「龍轉運轉好運福袋」於即起至26日起於APP進行北中南分波開搶，全台限量4,600個，若於APP上預購福袋的顧客，還能於大年初一2月10日參與驚喜獎抽獎，大獎有機會把BMW 118i Edition M（Alpine White）開回家！
並且應景喜氣龍年，新光三越A11即起至2月29日，「侏儸紀30週年紀念主題展」免費入場！現場不僅可以騎乘恐龍，還有《侏儸紀公園》的經典名場面還原以及劇照，現場更有環球影城授權的「實體暴龍」，高達6公尺的暴龍現身展場。除此之外展場內更可以體驗「全息投影」、「30隻5米高虛擬AR恐龍」，用沉浸式的體驗大大的感受侏儸紀的世界觀。