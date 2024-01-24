《我推的孩子》真人角色視覺曝光 日粉絲不買單：廉價Cosplay！
日本漫畫《我推的孩子》去年改編為動畫，因探討演藝圈生態，加上日本天團YOASOBI演唱的主題曲〈IDOL〉朗朗上口的旋律，近來在動漫界成了最熱門的話題。官方於今（24）日宣布該作品將推出真人版電影的消息，並公開電影的真人卡司定裝照，將由演員齋藤飛鳥、櫻井海音、齊藤渚、原菜乃華、茅島水樹、Ano六位演員一同演出。不過，真人版照片一出日本粉絲似乎不太買單，吐槽直批「根本低成本Cosplay！」甚至搞笑說道，該作品「慘遭真人化」。
記者張芸婷／綜合報導
《我推的孩子》預計會在2024年冬季時播出，官方今天正式公布電影版卡司，確定會由前乃木坂46成員齋藤飛鳥扮演主要角色「星野愛」，轉生雙胞胎二人組，哥哥「星野愛久愛海」由櫻井海音飾演，妹妹露比則是交由「=LOVE」前成員齊藤渚詮釋，另外還有原菜乃華演出「天才童星」有馬佳奈，漫畫劇情中參加「戀綜」最終與星野愛久愛海配對成功的黑川茜則是由茅島水樹演出，從YouTuber轉戰偶像的MEM CYO則由日本「惡魔系偶像」Ano擔任。隨著演員名單公布，官方也曝光了6位角色的視覺圖。
漫畫原作赤坂明對於作品改編真人版則表示，「《我推的孩子》是一部講述演藝圈相關的作品，原作中也有提到了漫畫改編真人版的劇情，除了描述好的一面，當中也有提到一些受批判的內容。所以我本來以為《我推的孩子》無緣被改編成真人版。讓我不禁想問企劃人員『這樣真的可以嗎？』」。赤坂明也表示對於作品能被改編成真人版相當感謝，同時也好奇由正牌演藝人員參與拍攝出來的成果，雖然目前卡司造型公開後，大部分評論看起來不太看好，但赤坂明仍希望喜歡這部作品的粉絲可以一起見證。
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