長榮勞資今調解！5點決議出爐 　工會：下週無對案拒再協商

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桃園市勞動局表示，今日勞資雙方再次協商，會中經雙方充分溝通，針對機師外站福利及薪級制度已有部分共識，公司承諾會將本次討論內容攜回研商，並下次協商會議前提出具體進度及可行方案後，儘速回應工會訴求。
不過機師工會理事長李信燕直言，公司仍無對案，僅說將會議結果帶回討論，並對於提高副駕駛/資深副駕駛的薪級上限表示研議中。
工會表示，在勞動局的要求下，以長榮航空必須提供具體對案為前提，於1月31日再召開第二次會議。工會將於明天1月25日召開理監事會，討論後續罷工行動的規劃與執行細節。
長榮航空回應，會在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。
長榮航空透露，今日協商會議決議如下：
一、公司同意落實提供外站免費早餐政策：機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。
二、公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。
三、公司會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限的評估，並作出回應。
四、下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。
五、若公司有具體對應方案，則擬訂於113年1月31日（星期三）下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。