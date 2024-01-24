▲他鼻竇發炎吃藥不見改善　「1治療方法」恢復呼吸通暢，還同時矯正鼻構造

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鼻竇炎這些人易發生 急性持續3個月未痊癒當心台北慈濟醫院耳鼻喉科陳昱安醫師指出，如果因為感冒感染成鼻竇炎，初期會出現黃綠色鼻涕、鼻塞等症狀，容易發生在有鼻腔結構異常如嚴重鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、息肉增生或鼻子嚴重過敏、慢性鼻炎的人，小朋友因為清潔鼻腔不易、鼻竇發展未成熟，也是鼻竇炎易發生的族群；急性鼻竇炎要是持續3個月左右仍未痊癒就會變成慢性鼻竇炎。
未予以治療 嚴重恐感染眼部、腦部陳昱安醫師指出，慢性鼻竇炎的發生率約10%，若未予以治療，可能症狀惡化成長期鼻塞、張口呼吸、鼻涕倒流導致夜咳，影響睡眠品質，嚴重可能嗅覺異常或不可逆的嗅覺損傷、鼻腔結構被破壞，此外，鼻竇緊鄰眼眶和腦部，病菌若是轉移造成眼部感染或腦部感染，後果將不堪設想。
功能性內視鏡鼻竇炎手術 成功率高達98%陳昱安醫師表示，鼻竇炎初期可以以一般感冒藥治療，可是如果變成慢性鼻竇炎、出現嚴重併發症或影響日常生活的情況就需要手術治療。
而不同於傳統手術必須將發炎鼻竇整個切除，破壞鼻腔構造，「功能性內視鏡鼻竇炎手術」是透過鼻孔的自然孔洞將內視鏡伸入病灶，將腫脹的息肉或病灶切除，擴大鼻竇開口並清除發炎黏液，使鼻竇開口通暢，針對鼻中膈彎曲或結構異常的病人，耳鼻喉科醫師也會同時手術矯正鼻腔構造。
一般而言，此類手術初期成功率高達98%，且追蹤到第四年的成功率仍有高達94%，即使是二次手術，只要手術方式得宜，病灶切除完善，也可以達到與首次手術相當的成功率。
術後莫輕忽 日常這樣做防不可逆傷害值得注意的是，鼻竇炎手術後的復發率約5-15%，復發原因包括病灶未完整切除、過敏未徹底控制等，因此術後仍須用藥物控制、保養鼻腔環境。
秋冬是容易感冒的季節，因此併發鼻竇炎的機率也相對增加，陳昱安醫師提醒，急性鼻竇炎很常見，也因此容易被當成小感冒忽略，未積極就醫，可是要是延誤導致息肉增生和慢性發炎，就得依靠手術治療，民眾千萬不要忽視早期症狀，越早就醫控制，越能避免惡化成不可逆的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60657
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