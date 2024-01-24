因應產業趨勢競爭力！勞動部人才資源中心全面啟動企業與勞工服務

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高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，在永續發展議題與影響持續擴大下，該中心為協助企業與勞工夥伴儲備因應產業趨勢的競爭力，乃全面啟動各項企業與勞工的相關服務，包括辦理人才發展交流座談會，透過標竿企業與服務成功案例的分享，提供企業在ESG時代下實踐人才永續發展的解方，也在主題式工作坊，運用牌卡及交流分享的形式，讓勞工覺察自己的重要價值觀，以瞭解自己進而掌握職能發展方向，協助勞工夥伴輕鬆應對趨勢挑戰。
在會中，攜手成功大學智慧半導體及永續製造學院，邀請半導體標竿企業－南亞科技公司副總經理及永續長吳志祥分享，他認為ESG啟動與切入的時間點至關重要，而目前因客戶需求與政策發展正是開始的時間點，但更重要的是，喚起利害關係人對永續發展的重視，因為每家企業的強項與資源不同，應著重在如何營造友善職場，將勞工納入永續發展的一環，並適時善用政府資源，才能為人才永續發展與企業永續經營加分。
李玫臻指出，針對勞工亦有主題式工作坊，以啟動優職發展計畫為主題，帶領人先以面對產業趨勢，你要做的應該是擴大舒適圈，以建立舒適圈為起點，先站穩腳步，再開始接受不同的職涯挑戰與自我的成長，引起勞工夥伴的反思，點出瞭解自我優勢的重要性，並透過牌卡及交流分享的形式，覺察在面對環境趨勢下，如何發揮優勢特質，展現職場競爭力。