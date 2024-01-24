東港男子小吃部點檯小姐不理　憤而亮槍恐嚇

因應產業趨勢競爭力！勞動部人才資源中心全面啟動企業與勞工服務

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會，全面啟動企業與勞工服務，以因應產業趨勢競爭力。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會，全面啟動企業與勞工服務，以因應產業趨勢競爭力。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(24)日，在高雄軟體園區會議廳，舉辦人才發展交流座談會，全面啟動企業與勞工服務，以因應產業趨勢競爭力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心人才發展交流座談會，是由人才資源發展中心主任李玫臻主持，有企業與勞工代表與會，以共創ESG時代新契機。

高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，在永續發展議題與影響持續擴大下，該中心為協助企業與勞工夥伴儲備因應產業趨勢的競爭力，乃全面啟動各項企業與勞工的相關服務，包括辦理人才發展交流座談會，透過標竿企業與服務成功案例的分享，提供企業在ESG時代下實踐人才永續發展的解方，也在主題式工作坊，運用牌卡及交流分享的形式，讓勞工覺察自己的重要價值觀，以瞭解自己進而掌握職能發展方向，協助勞工夥伴輕鬆應對趨勢挑戰。

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會，南亞科技公司副總經理及永續長吳志祥(右)分享如何在ESG趨勢下，為人才永續發展與企業永續經營加分。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會，南亞科技公司副總經理及永續長吳志祥(右)分享如何在ESG趨勢下，為人才永續發展與企業永續經營加分。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
在會中，攜手成功大學智慧半導體及永續製造學院，邀請半導體標竿企業－南亞科技公司副總經理及永續長吳志祥分享，他認為ESG啟動與切入的時間點至關重要，而目前因客戶需求與政策發展正是開始的時間點，但更重要的是，喚起利害關係人對永續發展的重視，因為每家企業的強項與資源不同，應著重在如何營造友善職場，將勞工納入永續發展的一環，並適時善用政府資源，才能為人才永續發展與企業永續經營加分。

▲在主題式工作坊運用牌卡及交流分享的形式，讓勞工覺察自己的重要價值觀。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲在主題式工作坊運用牌卡及交流分享的形式，讓勞工覺察自己的重要價值觀。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
李玫臻指出，針對勞工亦有主題式工作坊，以啟動優職發展計畫為主題，帶領人先以面對產業趨勢，你要做的應該是擴大舒適圈，以建立舒適圈為起點，先站穩腳步，再開始接受不同的職涯挑戰與自我的成長，引起勞工夥伴的反思，點出瞭解自我優勢的重要性，並透過牌卡及交流分享的形式，覺察在面對環境趨勢下，如何發揮優勢特質，展現職場競爭力。

提升資安聯防情資分享！調查局高市調查處與勝一化工簽合作備忘錄

協助勞工穩定就業！高雄市112年失業率六都最低表現持續亮眼

培訓淨零專業人才！台灣中油石化事業部主管參加高雄淨零學院

強化港區人員醫療照護！台灣港務公司與各醫療院所簽署合作備忘錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞