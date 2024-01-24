台中「老井燒肉」開賣鰻牛丼飯！聯名爭鮮定食8：台北人總算吃到
台中人氣燒肉名店「老井極上燒肉」，目前全台只在當地和新竹竹北吃得到，明（25）日聯名爭鮮定食8開賣「老井特選鰻牛丼、十勝燒蝦厚豚丼、極上鮭貝燒牛丼」，更把造訪老井必吃的靈魂配菜「雞白湯、剝皮辣椒、紫蘇南瓜泥」都端出來配丼飯，這下台北人總算也有機會吃到造訪台中必朝聖的燒肉霸榜名單。
記者蕭涵云/台北報導
爭鮮餐飲旗下的定食8邁入第18年，2024驚喜聯名台中人氣燒肉品牌「老井極上燒肉」，共同推出3道定食、3道單品、1款飲品。爭鮮表示，這次聯名可不是只把名店燒肉拿來放在飯上而已，而是透過雙方主廚共同研發，不只重現老井自豪的燒肉，搭配定食8的拿手廚藝，打造出雙方都能認可的全新菜色。
為滿足肉肉控，這次定食8Ｘ老井極上燒肉份量可是豪邁又大方，而且每一款都是海陸雙主餐的享受。「老井特選鰻牛丼」以美國牛胸腹肉加入特製燒肉醬燒烤，並以清酒提味，尾韻帶點果香來解膩；同樣以聯名秘傳醬汁碳火燒烤牛肉的「極上鮭貝燒牛丼」，改以堆疊上鮭魚卵及鮮貝，鮮甜海味搭配鹹香燒肉有夠下飯。
而唯一款豬肉丼飯「十勝燒蝦厚豚丼」，則嚴選有「豬肉品界台積電」美名的台灣豬五花，使用老井聯名特製秘傳醬汁燒烤並以清酒提味，再疊上特製醬燒蝦仁。每一款丼飯都鋪上滿滿的牛、豬肉，不只根本看不到飯，還在肉片上又堆疊鰻魚、鮮貝與蝦仁，光看就忍不住流口水。
曾特地跑到台中或新竹朝聖過「老井極上燒肉」的饕客，一定對店內的靈魂配菜印象深刻，定食8當然也如實重現！每道丼飯主餐都會搭配「紫蘇南瓜泥、剝皮辣椒、雞白湯」特色小菜，冷冷的天先來一碗熱呼呼的雞白湯有夠過癮，才放一會兒就在表面形成膠膜，看出真材實料；「鮮味花蛤雞白湯」則再融入花蛤的鮮甜。
清爽酸甜的紫蘇南瓜泥、還有甘辣的剝皮辣椒，在品嚐燒肉時都能適度加入，平衡醬香或替味蕾解膩。另有復刻老井經典飲品的全新特調「鳳梨柳橙冰茶」，在茉莉綠茶裡加入關廟鳳梨、柳橙、蘋果，回甘喝得到果肉。
吃不了定食也能單點燒肉串加菜！嚴選美國牛肋條，淋上聯名特製燒肉醬燒烤成「上選牛肋串」，經醃製軟化的牛肋很有嚼勁；而「上選豚燒串」則選用在地豬五花，以聯名秘傳醬汁直火燒烤，帶有微微酒香尾韻。
聯名期間1月25日至5月2日至定食8門市，單筆消費滿500 元，可獲得老井極上燒肉「主廚招待券-安格斯玫瑰牛小排」兌換券1張（市值 390 元），數量有限，送完為止。
全家餐飲也因應農曆新年將至，獨家聯名全家便利商店，今起開賣「大戶屋」日式定食及「bb.q CHICKEN」韓式炸雞共7款冷凍料理，包含大戶屋雞肉什錦燴黑醋、牛肉壽喜燒招牌料理，及bb.q CHICKEN人氣餐點辣炒雞、雜菜冬粉、泡菜小煎餅、秘製蝦球及秘製鱈魚塊，在家就能吃到店內明星料理。
迎合近年小家庭圍爐、偏好精緻化小包裝年菜需求，「大戶屋」特別結合禮盒概念，一次集結炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排和雞肉蔬菜燴黑醋三大人氣料理，組合成日式外帶年菜，再加贈蛤蠣蒸籠飯一份，1月31日限量開賣600組，新春優惠價666元（原價880元）售完為止。