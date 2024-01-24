路跑／北韓平壤馬拉松睽違4年才回歸 主辦委員會再度臨時喊卡！
根據美國媒體《NK News》報導指出，主辦北韓平壤馬拉的高麗旅行社昨（23）日在官方部落格宣布，已和平壤馬拉松委員會確認，賽事將無法在4月舉行，這也將會是連續第五年停辦。旅行社認為原因可能是委員會無法保證活動如期開始，但高麗旅行社也補充，不排除延期到今年年末前舉辦。
記者林之越/綜合報導
位處北京、專門銷售北韓旅遊的高麗旅行在《NK News》的訪問中表示，委員會並沒有提供確切的取消原因，但補充說道，他們也可能面臨缺乏足夠多外國專業選手報名，而無法達標IAAF所規定的銅標路跑賽事規範。
此外，他也推測：「雖然這件事並不能保證，但隨著比賽時間越來越近，他們很可能只是無法讓比賽正常進行，所以取消。」平壤馬拉松起源於1981年，傳統上會在每年的4月15日，即是開國領袖金日成的誕辰紀念日前後舉行，是北韓少數開放予外國人參與的活動。
活動會由金日成體育場起跑，分別設有全馬、半馬、10公里、5公里等四個組別，然而自2020年北韓遭遇新冠病毒疫情後，便封鎖國境，平壤馬拉松也因而連續停辦4年。
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