兼具環保綠能舒適！高雄輪船公司雄棧1號電力驅動渡輪啟用

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高雄市長陳其邁表示，高雄市政府為發展高雄港區觀光，並推動淨零永續政策，與環境部合作新造3艘電力驅動渡輪，其中首艘交付使用的雄棧1號電力驅動渡輪正式啟用，將提供旗津-鼓山航線載運服務，將最好的渡輪留給旗津與鼓山居民使用，市府亦會持續加速汰換老舊渡輪，提高服務品質。
陳其邁說，節能減碳是一個趨勢，希望未來新造的渡輪都能夠以電力為主，如同輕軌都是對環境友善，且節能減碳的運具，以順利達成2050淨零排放的目標，同時感謝中央補助經費。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆指出，這是台船成立50年來，首次與高雄市政府合作，身為高雄在地企業，全力加以協助，祝福新船啟航人安、船安、一切平安。
雄棧1號電力驅動渡輪擲瓶儀式，由高雄市輪船公司董事長黃淑美、市府交通局長張淑娟執行，陳其邁與議員、里長等一行人隨後登上雄棧1號，親身感受吹著海風、搭乘新船航行的體驗。
高雄市輪船公司董事長黃淑美說，此次新建電力驅動渡輪計畫，是由高市府自籌，加上向環境部爭取核撥經費共1.6億元，規劃於111至113年間打造3艘電動渡輪(49噸兩艘、99噸一艘)，雄棧1號為第1艘49噸電動渡輪，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車。
此外，輪船公司將努力爭取汰換老舊渡輪，這次計畫案以船齡逾15年以上的老舊渡輪優先汰換，並參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化的渡輪。