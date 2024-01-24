英國鋼琴家槓上中國客！揚言要穿小熊維尼衣印8964　雙方隔空續吵

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但後來事態急轉直下，這幾位中國民眾表示自己不希望入鏡，要求鏡頭不准拍到他們，要求卡瓦納結束直播。雙方越說越僵，尤其有一位中國男子特別激動，伸手遮擋鏡頭，並說這已經侵犯了他的肖像權，違反了中國法律，要求卡瓦納應該遵守中國法律，還高喊卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。
最後驚動警察出面調解，那群中國人才倖倖離開。不過警察與卡瓦納交涉的過程也不是很愉快，卡瓦納之後在當地脫口秀TalkTV節目上談論此事，稱警察在聽到中國人指控自己是種族主義者後，態度就明顯軟化，趨向於中國客那一邊。卡瓦納不滿表示，太荒唐了，強調自己並沒有歧視對方，但是「一群中國人在倫敦告訴我不能做什麼，真的夠了」，卡瓦納說中國民眾一直告訴他不能這樣、不能那樣，但卡瓦納認為英國是個自由的國家，而車站是一個公共的場所。
卡瓦納總結整起離奇的事件宛如一齣荒謬喜劇，內容關於愚蠢的規則以及獨裁主義還有英國的社會文化。卡瓦納強調自己會持續抗爭，不會退縮，也直言事情發展「越來越瘋狂」。卡瓦納在YouTube留言表示，自己將買小熊維尼衣來穿，且會在衣服上面印上「8964」，與小粉紅宣戰的意味濃厚。
目前，那架鋼琴已經被封鎖，禁止再有人使用。車站發言人表示，封鎖鋼琴是因為車站大廳正在進行整修工作，預計很快就會重新開放。
而與卡瓦納發生爭執的那群中國民眾，其中一位女子也在網路上還原從他們角度所認知的事情經過，這位女子稱他們一行人前往車站準備替中國電視台拍攝農曆新年的祝賀影片，需要使用鋼琴，因此在旁邊等待。後來才知道卡瓦納是位小有名氣的鋼琴家，且正在直播，於是上前交涉，要求不要拍攝。
中國女子解釋，因為他們拍攝祝賀影片的鋼琴演奏片段本來要保密，不希望提前曝光。但在交涉過程中，卡瓦納拒絕停止拍攝，還稱呼他們是日本人，並彈奏了一首有歧視意味的迷因歌曲，所以才引爆衝突。中國女子也抱怨卡瓦納，一直說五星旗是「Communist Flag」，且不斷強調這裡是英國，態度挑釁。
雙方各說各話，而英國警察發言人則表示，雙方當時發生了爭執，在警察前往處理後事態得以緩和。