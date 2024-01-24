強化智慧財產權管理！中聯資源獲台灣智財管理制度A級驗證證書

我是廣告 請繼續往下閱讀
林宏達說，該公司於去(112)年將所建立的智財管理系統實際運行，完善各項生產及資源化技術開發之智慧財產取得、保護、維護及管理，去年接受資策會審查後，再獲肯定，取得A級驗證證書，並於日前，由經濟部產業發展署署長連錦漳頒發證書，由總經理黃祥亞代表接受。
林宏達指出，台灣再生資材種類多元，中聯資源身為綠色環保產業的一員，除了主要生產爐石粉、高爐水泥，以及轉爐石級配料等資源性產品外，也順應2050碳中和趨勢及挑戰，積極開發低碳及循環材料技術。
中聯資源為確保相關資源化加工及處理技術從初始概念形成開始，包括各個開發歷程，終至技術成果的產出均能完善管理，自前年導入TIPS後即盤點、檢討及持續優化現有智財管理制度，以達成強化及厚植研發量能之目標，並於前年首次申請即獲得TIPS A級驗證證書。
林宏達並指出，中聯資源主要核心競爭力，來自低碳之爐石粉及高爐水泥、轉爐石資源化及資源再生等專業技術能力，每年定期召開專利提案會議，將公司研發項目向智慧財產局提出專利申請，迄今累積的領證專利數多達40件以上。
此外，中聯資源自導入TIPS後，也於公司內部全面展開智財教育訓練，不但強化公司同仁在智財領域方面的專業知識，也將智財相關規定及正確觀念深植於員工內心，期許全體員工齊心協力共同維護公司智財權益。
中聯資源公司總經理黃祥亞說，中聯資源以致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業為願景，並以研發低碳材料、強化成本管控為經營方針，連續兩年通過TIPS A級驗證審查，充分顯示中聯資源已建構完善的智財管理系統。
展望未來，基於中鋼集團「沒有最好，只有更好」的經營理念與TIPS所具備的持續改善精神，中聯資源將秉持著「誠信、尊重、永續」的核心價值，就公司各項資源化開發技術落實管理作為，做好風險管控，厚實公司智慧財產，打造永續經營的穩固基石。