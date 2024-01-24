川普距白宮還差2步！路透分析「4理由」成最大助力　有望撂倒拜登

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分析指出，川普有望獲勝的第一個理由是選民因為生活負擔太重而不滿拜登政府，儘管川普提出的經濟政策建議更加模糊，但拜登在談論經濟時提到的往往都是經濟指標，例如拜登政府治下失業率下滑至歷史低點，從川普卸任時的6.3%降至3.7%，通貨膨脹也從2022年6月的逾9%高點，陸續降至去年12月的3.4%等，對美國民眾來說感受卻沒有這麼貼切。
大批選民們仍認為生活負荷過重，尤其是許多有色人種和年輕選民，他們稱日常薪資漲幅跟不上日用品、汽車、房屋與老幼照護服務等花費，分析稱人們仍認為共和黨人是較有能力的經濟管理者。
第二、第三個原因則和川普本身的個人魅力與競選策略有很大關係，分析稱川普經常提到許多美國白人心中的恐懼，例如對於犯罪率的擔憂，或是對美墨邊境非法移民潮感到緊張，而川普的言行往往將自己描繪成「政治圈局外人」，他能夠善於引導和包裝這些焦慮與恐懼，創造救世主形象，與此同時就算自己身上背負著多起訴訟和負評，部分選民和支持者仍堅信他是受到「政治獵巫」迫害，民調更發現有一半的共和黨人稱，就算川普被判有罪，他們還是會投票給川普。
最後，川普還可將所有選民的不滿歸咎在拜登政府上，目前大多數選民仍無法相信拜登砸重金投資基礎建設、晶片製造與潔淨能源讓他們的生活變得更好，同時海外發生的俄烏戰爭、以巴衝突也讓川普的「美國優先」、「不干涉主義」看起來更加吸引人，部分選民對於美國介入烏克蘭或以色列事務抱持懷疑，這使他們對川普有著更強烈的共鳴。
《路透社》也強調，這些理由並不代表川普必然贏下2024年總統大選，他在許多地區和人口結構上仍極度不受歡迎，共和黨正式提名川普參選後反而可能激起大批選民為民主黨站台，藉此和這名爭議滿滿的前總統抗衡。