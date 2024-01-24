王志安遭廢證管制入境5年！21日已離台 開嗆：我會鄙視台灣政客
《賀瓏夜夜秀》邀請前央視媒體人王志安上節目，引發一系列爭議，王志安在節目中脫稿演出，模仿「身障律師」陳俊翰，輿論爆發後，便有人質疑王志安以「第三地陸籍人士」申請觀光簽證來台，卻不斷上政論節目，是否有違法疑慮，對此移民署也確認王志安已違法，註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光，不過王志安21日就離境回到日本東京。
記者孫唯容／綜合報導
移民署表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台。但依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，不得從事與許可目的不符的活動。移民署指出，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，「現（曾）從事與許可目的不符之活動或工作」，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。
王志安離開台灣時發在Ｘ發文表示將會再返台，不過現今卻遭取消資格，他又再度於X發文表示：「如果因為我這個發言無法再去台灣，我接受。但我會鄙視台灣的政客。不過也沒關係，我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？如果有難度我再加入美籍，我看哪個不識相的執政黨敢不讓美國人入境台灣？」