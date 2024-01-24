寒流還沒完！北台灣入夜「低溫再跌破8度」　回暖時間出爐

台北電玩展／破300款遊戲！展場搶先曝光　任天堂誠意滿滿超大攤

▲2024台北國際電玩展1月25日至1月28日，在南港展覽館1館登場，匯集26國、377家業者、逾300款遊戲在4天展出。（圖／記者陳明中攝）
▲2024台北國際電玩展1月25日至1月28日，在南港展覽館1館登場，匯集26國、377家業者、逾300款遊戲在4天展出。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，在南港展覽館1館登場，今（24）日各路廠商也在場內進行最後架設，《NOWnews》記者下午也提前進場直擊場內，整體動線相較2023年順暢不少，且有別於去年剛解封準備期較短，今年參展廠商們攤位設計可說是龍爭虎鬥、創意滿滿，等待玩家進場暢玩。

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🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館

▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）
📍2024台北國際電玩展玩家區

▲2024台北國際電玩展完整參展陣容及平面圖。（圖／TGS提供）
▲2024台北國際電玩展完整參展陣容及平面圖。（圖／TGS提供）
▲2024台北國際電玩展展場俯視。（圖／記者陳明中攝）
▲2024台北國際電玩展展場俯視。（圖／記者陳明中攝）
📍任天堂

▲（圖／記者陳明中攝）
▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）
▲（圖／記者陳明中攝）
▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）
▲（圖／記者陳明中攝）
▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）
▲（圖／記者陳明中攝）
▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）
📍神魔之塔

▲（圖／記者陳明中攝）
▲神魔之塔。（圖／記者陳明中攝）
▲（圖／記者陳明中攝）
▲神魔之塔。（圖／記者陳明中攝）
📍台灣大哥大 X Riot Games

▲（圖／記者陳明中攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者張志浩攝）
📍萬代南夢宮

▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）
📍榮特庫摩

▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）
▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）
▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）
▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）
📍傑仕登

▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）
▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）
▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）
▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）
📍明日方舟

▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）
▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）
▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）
▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）
📍碧藍航線

▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）
▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）
▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）
▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）
📍賽馬娘

▲賽馬娘。（圖／記者陳明中攝）
▲賽馬娘。（圖／記者陳明中攝）
📍RO仙境傳說

▲RO仙境傳說。（圖／記者陳明中攝）
▲RO仙境傳說。（圖／記者陳明中攝）
📍Fate/Grand Order 

▲Fate/Grand Order 。（圖／記者陳明中攝）
▲Fate/Grand Order 。（圖／記者陳明中攝）
📍鳴潮

▲鳴潮。（圖／記者陳明中攝）
▲鳴潮。（圖／記者陳明中攝）
📍全境封鎖

▲全境封鎖。（圖／記者陳明中攝）
▲全境封鎖。（圖／記者陳明中攝）
📍桌遊樂園

▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）
▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）
▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）
▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）
📍獨立遊戲專區

▲獨立遊戲專區。（圖／記者陳明中攝）
▲獨立遊戲專區。（圖／記者陳明中攝）
📍大會主舞台

▲大會主舞台。（圖／記者陳明中攝）
▲大會主舞台。（圖／記者陳明中攝）

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