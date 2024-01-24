台北電玩展／破300款遊戲！展場搶先曝光　任天堂誠意滿滿超大攤

「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，在南港展覽館1館登場，今（24）日各路廠商也在場內進行最後架設，《NOWnews》記者下午也提前進場直擊場內，整體動線相較2023年順暢不少，且有別於去年剛解封準備期較短，今年參展廠商們攤位設計可說是龍爭虎鬥、創意滿滿，等待玩家進場暢玩。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡台北國際電玩展活動資訊時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點地點：南港展覽館1館▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）📍2024台北國際電玩展玩家區▲2024台北國際電玩展完整參展陣容及平面圖。（圖／TGS提供）▲2024台北國際電玩展展場俯視。（圖／記者陳明中攝）📍任天堂▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）▲任天堂。（圖／記者陳明中攝）📍神魔之塔▲神魔之塔。（圖／記者陳明中攝）▲神魔之塔。（圖／記者陳明中攝）📍台灣大哥大 X Riot Games▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者陳明中攝）▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者張志浩攝）▲台灣大哥大 X Riot Games。（圖／記者張志浩攝）📍萬代南夢宮▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）▲萬代南夢宮。（圖／記者陳明中攝）📍光榮特庫摩▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）▲光榮特庫摩。（圖／記者陳明中攝）📍傑仕登▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）▲傑仕登。（圖／記者陳明中攝）📍明日方舟▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）▲明日方舟。（圖／記者陳明中攝）📍碧藍航線▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）▲碧藍航線。（圖／記者陳明中攝）📍賽馬娘▲賽馬娘。（圖／記者陳明中攝）📍RO仙境傳說▲RO仙境傳說。（圖／記者陳明中攝）📍Fate/Grand Order ▲Fate/Grand Order 。（圖／記者陳明中攝）📍鳴潮▲鳴潮。（圖／記者陳明中攝）📍全境封鎖▲全境封鎖。（圖／記者陳明中攝）📍桌遊樂園▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）▲桌遊樂園。（圖／記者陳明中攝）📍獨立遊戲專區▲獨立遊戲專區。（圖／記者陳明中攝）📍大會主舞台▲大會主舞台。（圖／記者陳明中攝）台北電玩展／明天才開幕！狂熱玩家「提前2天」搶排 不畏寒流8度台北電玩展／FFVII 重生、鐵拳8都有！萬代南夢宮遊戲試玩陣容曝台北電玩展／《神魔之塔》11週年！黑嘉嘉登台 狂送11萬顆魔法石台北電玩展／任天堂全場最大攤！破百機台進場 Switch優惠方案曝