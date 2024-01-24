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阿格斯交易所假冒澳洲外匯商ACDEX吸金14.7億　4嫌成功收押

▲調查人員搜索案關人員住家（圖／翻攝照片）
▲調查人員搜索案關人員住家（圖／翻攝照片）

記者潘千詩／台北報導

「阿格斯交易所」涉自2019年至2023年間，冒充澳洲外匯券商ACDEX名義，推出「雙倉對沖外匯息差交易」類似衍伸性金融商品對外招攬投資，另勾結「豐盛環球」涉以境外基金形式包裝下單，初估吸金約新台幣14億7400餘萬元，逾上百人受害；台北地檢署23日指揮刑事局、台北市調處兵分16處搜索，並約談、拘提25人到案，偵訊後，今（24）日順利將許、林、張、戴等4人羈押禁見。

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共犯林男、楊女各以500萬元交保，鄭女限制住居，其餘請回；「豐盛」負責人劉男未到案，擇日約談。

專案小組調查，阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）是由前總裁兼大股東許男、薩摩亞商「大華新銳」林姓負責人等在香港註冊，利用英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會（ASIC）取得金融服務牌照（不包括外匯交易）的ACDEX公司相同，自稱是澳洲外匯券商ACDEX。

阿格斯交易所自2019年起，讓投資人透過www.acdex.io平台，向ACDEX券商同時開設兩個帳戶，玩「雙倉對沖外匯息差交易」，可交易相同標的，一個看空，一個看多，損益平衡後，投資人每日均得領取有息帳戶之隔夜利息，但實際上並未將投資人投資款投入外匯保證金交易。 

調查發現，林等人與「豐盛環球」劉姓負責人合作，自2020年1月起陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金、豐盛環球（Holding）基金，並與代理銷售境外豐盛基金的楊姓幹部等人合作，謊稱投資的基金將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，做「雙倉對沖外匯息差交易」，宣稱年報酬率為14%，每半年配息1次，合約內還有「保本」條款，後因無法支付投資人利息，吸金犯行才曝光。

專案小組統計，該犯罪集團不法犯罪所得至少4865 美元（折合新台幣14億7434萬元）；檢方認為，「阿格斯」負責人許男、「大華新銳」負責人林男、財務長張男、「豐盛」負責人劉男等人涉犯《刑法》詐欺、《銀行法》、《證券及投資信託顧問法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，已向法院聲請查扣動產、不動產約1億1500萬元。

▲調查人員搜索案關人員住家查扣之名牌包、現金等不法所得（圖／翻攝照片）
▲調查人員搜索案關人員住家查扣之名牌包、現金等不法所得（圖／翻攝照片）

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