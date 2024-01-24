阿格斯交易所假冒澳洲外匯商ACDEX吸金14.7億　4嫌成功收押

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專案小組調查，阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）是由前總裁兼大股東許男、薩摩亞商「大華新銳」林姓負責人等在香港註冊，利用英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會（ASIC）取得金融服務牌照（不包括外匯交易）的ACDEX公司相同，自稱是澳洲外匯券商ACDEX。
阿格斯交易所自2019年起，讓投資人透過www.acdex.io平台，向ACDEX券商同時開設兩個帳戶，玩「雙倉對沖外匯息差交易」，可交易相同標的，一個看空，一個看多，損益平衡後，投資人每日均得領取有息帳戶之隔夜利息，但實際上並未將投資人投資款投入外匯保證金交易。
調查發現，林等人與「豐盛環球」劉姓負責人合作，自2020年1月起陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金、豐盛環球（Holding）基金，並與代理銷售境外豐盛基金的楊姓幹部等人合作，謊稱投資的基金將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，做「雙倉對沖外匯息差交易」，宣稱年報酬率為14%，每半年配息1次，合約內還有「保本」條款，後因無法支付投資人利息，吸金犯行才曝光。
專案小組統計，該犯罪集團不法犯罪所得至少4865 美元（折合新台幣14億7434萬元）；檢方認為，「阿格斯」負責人許男、「大華新銳」負責人林男、財務長張男、「豐盛」負責人劉男等人涉犯《刑法》詐欺、《銀行法》、《證券及投資信託顧問法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，已向法院聲請查扣動產、不動產約1億1500萬元。