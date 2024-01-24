林憶蓮消失3年要復出歌壇！「時間地點」曝光 粉絲暴動
57歲的天后林憶蓮上一次公開露臉已經是2020年的出席大陸的直播活動，上一次推出作品《0》，也已經是2018年12月底的事情了，去年傳出林憶蓮將復出開唱引起討論，而昨（23）日有香港知名電台發布消息，透露林憶蓮將在今年4月復出，並現身香港管弦樂團50週年音樂會。
記者吳雨婕／綜合報導
近日有港媒報導，香港知名電台《1圈圈》官方發布消息，林憶蓮神隱3年後將於今年4月復出，將同台4位歌手，在香港管弦樂團50週年音樂會現身。其實，林憶蓮在2004年時，曾經與好友倫永亮在香港紅磡體育館舉辦一連5場的「憶蓮永亮管弦樂」演唱會，已經有3年沒公開露臉，林憶蓮將回歸樂壇，讓外界期待不已，粉絲也紛紛開始點歌。
林憶蓮近期復出動作頻頻，她於去年開設官方IG帳號，當時在短時間內一連更新9則照片，剛好拼成九宮格，照片則是林憶蓮以長髮示人，然後撐著臉蛋微笑的照片，她發文表示：「好久不見，time flies It's meremember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」近期林憶蓮也時常更新貼文，與粉絲分享生活。
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