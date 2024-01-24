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林憶蓮消失3年要復出歌壇！「時間地點」曝光　粉絲暴動

▲林憶蓮神隱3年，近來傳出她將要在今年4月復出，現身香港管弦樂團50週年音樂會。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
▲林憶蓮神隱3年，近來傳出她將要在今年4月復出，現身香港管弦樂團50週年音樂會。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

57歲的天后林憶蓮上一次公開露臉已經是2020年的出席大陸的直播活動，上一次推出作品《0》，也已經是2018年12月底的事情了，去年傳出林憶蓮將復出開唱引起討論，而昨（23）日有香港知名電台發布消息，透露林憶蓮將在今年4月復出，並現身香港管弦樂團50週年音樂會。

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近日有港媒報導，香港知名電台《1圈圈》官方發布消息，林憶蓮神隱3年後將於今年4月復出，將同台4位歌手，在香港管弦樂團50週年音樂會現身。其實，林憶蓮在2004年時，曾經與好友倫永亮在香港紅磡體育館舉辦一連5場的「憶蓮永亮管弦樂」演唱會，已經有3年沒公開露臉，林憶蓮將回歸樂壇，讓外界期待不已，粉絲也紛紛開始點歌。

▲林憶蓮2度封后。（圖／環球音樂提供）
▲▼林憶蓮傳出會在今年4月復出歌壇。（圖／環球音樂提供、天地合提供）
▲林憶蓮暌違6年推出新專輯，音樂作品由阿信、青峰聯手製作。（圖／天地合提供）
 
林憶蓮近期復出動作頻頻，她於去年開設官方IG帳號，當時在短時間內一連更新9則照片，剛好拼成九宮格，照片則是林憶蓮以長髮示人，然後撐著臉蛋微笑的照片，她發文表示：「好久不見，time flies It's meremember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」近期林憶蓮也時常更新貼文，與粉絲分享生活。




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