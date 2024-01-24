年後轉職潮「3生肖」別跟風！命理師揭原因　青龍年開運法一次看

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第三名：生肖牛
生肖牛今年轉職會遇到小人和難搞的同事，容易捲入八卦流言，容易遇到瘋瘋的同事讓你受到驚嚇，所以建議不要轉職。
第二名：生肖兔
生肖兔今年轉職會遇到談的薪水跟原本的不一樣，導致心情不好，一直想離職或工作事情繁多導致一直加班，建議如要轉職，還是等到2024年中比較好。
第一名：生肖龍
生肖屬龍今年不宜轉職，如轉職容易遇到雜事多、事情處理不完的地方，或者一堆人離職事情都交給你做。建議要轉職的話，等到2025年再進行比較好。
除了上述生肖之外，小孟老師也提醒在即將到來的青龍年，只要使用綠色的東西就能開運，同時分享所有星座的開運小秘訣。
📍嶄新青龍年！「12星座」開運方式、神奇小物一次看
牡羊座：手機螢幕背景放綠色植物或森林照片。
金牛座：在書桌上放綠色盆栽。
雙子座：冷氣貼綠色色紙，飛龍在天。
巨蟹座：水龍頭綁綠線。
獅子座：使用綠色碗或筷子吃飯。
處女座：桌腳或椅子腳綁綠色的線。
天秤座：在窗戶旁貼綠紙上面畫$。
天蠍座：廁所用綠色腳踏墊
射手座：使用綠色沐浴乳罐子。
摩羯座：綠色室內拖鞋，或綠色米甕。
水瓶座：掛綠色風鈴。
雙魚座：綠色水壺或杯子。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。