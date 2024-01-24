長榮仍無對案！今調解「唯一共識」曝　工會明續討論罷工區間

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自111年底勞資爭議調解申請以來，桃園市政府勞動局迄今已召開3次調解委員會，在工會罷工投票前後，邀請勞資雙方、勞動部、交通部及民航局召開過4次協商處理會議。
今桃園市勞動局聲稱，會中經雙方充分溝通，針對機師外站福利及薪級制度已有部分共識，公司承諾會將本次討論內容攜回研商，並下次協商會議前提出具體進度及可行方案後，儘速回應工會訴求。
不過機師工會研究員陳柏謙今接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，資方到今天協商依然沒有提出任何對案，會議進行2個多小時，公司就花了約1個多小時，解釋為何勞動條件看起來比其他航空公司低。
陳柏謙說明，資方舉例，現在長榮外站津貼每小時3.5元，華航則為5元，但因為長榮航空外站有提供組員免費早餐所以較少，實際上並沒有差距太多，以及薪資等條件，公司就花上許多時間解釋，同時卻沒有提出任何對案，其他政府部門與會代表也希望公司有對案聚焦，縮小雙方歧見。
陳柏謙也說，今天會議記錄明確載明，主管機關希望持續進行協商，工會也願意，但若下周三協商會議前，公司仍無對案，工會將不出席會議。
今天會議真的都沒有共識嗎？陳柏謙苦笑，許多長程航班組員落地後，早上到飯店辦check in時，當天沒有提供早餐，飯店是提供住宿過夜後的早餐，最後資方承諾，組員外站執勤到飯店入住時，若還沒有超過飯店提供早餐的時間，會落實確保組員能夠免費用到早餐，「這大概就是今天唯一的進展」，這本來不是工會訴求，相較於其他訴求也僅是極其細微的進展。
明機師工會將舉行例行性的理監事會，陳柏謙指出，將會依照原訂規畫討論後續罷工進程，以及若要發動罷工的執行方式、區間等。
長榮航空透露，今日協商會議決議如下：
一、公司同意落實提供外站免費早餐政策：機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。
二、公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。
三、公司會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限評估，並作出回應。
四、下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。
五、若公司有具體對應方案，則擬訂於113年1月31日（星期三）下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。
長榮航空回應，會在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。