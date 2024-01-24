批長榮機師罷工不義！消基會：消費者成任人宰割的俎上肉

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消基會今指出，航空公司罷工事件的發生，每每衝擊旅遊消費者的權益，消費者除承受旅程受阻、旅行團無法出團或行程延誤泡湯、無法回國等諸多困擾不便外，更有可能衍生其他財務重大損失，如本次罷工行動成真，將再度衝擊及損害旅客的權益。
消基會批評，尤其消費者已安排行程後，方遭罷工突襲，「職業團體為了自身勞動權益訴求，犧牲消費者權益，實屬不義」，因此，消基會要求勞動團體罷工前應有一定期間的預告準備期，足以讓消費者事前因應，免生爭議。
消基會表示，這兩天已開始接到消費者來電詢問，預定出國期間正是長榮機師罷工的可能期間，因此，要退機票，遭航空公司收退票手續費；參團者，也遭旅行社扣違約金，消費者紛紛跳腳表示，「機師罷工，消費者成為任人宰割的俎上肉了」。
消基會說明，尊重勞工罷工權的行使，但認為消費者權益的維護也應受到同等重視，因此除呼籲行政主管機關應積極介入，協助長榮航空勞資雙方消解歧見尋得共識，祈讓罷工疑慮消弭於無形，免對消費者權益，甚至旅行業者權益造成重創外。
消基會認為，由於罷工之勢已箭在弦上，呼籲主管機關應嚴加督促業者提前規劃應變方案，降低對消費者權益衝擊及損害的程度，如罷工行動真無法避免，也應强力要求航空公司及旅行社妥善安排各項因應措施，積極協助旅客轉機、退票、退款等事宜，俾免群憤重演，屆時又需耗費龐大社會資源，處理衍生的消費糾紛。
消基會重申，依司法實務見解，罷工為一通常事變，而非屬不可抗力情事，消基會認為，如因罷工而無法載運消費者應屬航空公司的過失，又依《民法》224條規定，航空公司是旅行社旅遊契約的履行輔助人，航空公司的過失，旅行社應與自己的故意或過失負同一責任，旅行社當然應依業者通知無法成行距出發日期的長短，對旅客按比例賠償旅遊費用（最高可賠償到100%），而不該反過來要消費者負擔損失。所以，個別消費者透過旅行社購票，亦應比照處理。
消基會提醒，消費者在春節期間若有出國計畫，應儘速就出國行程機票、食宿安排等預作生變計畫；若屬參團活動，則應與旅行社保持聯繫，掌握進度，但無論如何，投保旅遊不便險是防杜班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失、旅行文件損失等諸多風險的預防措施。
但消基會也說，部分保險公司已聲明，就「已宣布或已發生罷工或工運活動」後始投保旅遊不便險者，係為除外條款，不為理賠範圍，因此，消費者在投保前應確認罷工是否為拒賠或不賠範圍，免生另類爭議。