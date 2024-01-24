中華職棒／前輩川崎宗則、由規分享經驗 鈴木駿輔：台灣球很會飛
號稱日本獨立聯盟第一強投的鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki），今年加入中職樂天桃猿，成為球隊春訓第一位報到的洋投。談及對台灣職棒的印象，鈴木駿輔表示，球比較會飛，打擊風格也類似美國，比起日本的小球，更偏向長打。
記者路皓惟/嘉義報導
身高185公分、體重85公斤的25歲右投手鈴木，在獨立聯盟5年生涯中出賽99場，其中73場先發，拿下42勝。2023年出賽16場，取得11勝3敗，防禦率2.74，並在對戰巨人三軍時單場奪下14次三振，最快球速達153公里，被譽為日本獨聯最強投手。
鈴木駿輔在今年1月抵達台灣，並於今（24）日參加樂天桃猿開訓典禮，對於台灣棒球的印象，是來自川崎宗則、由規兩位曾經旅台前輩的經驗，鈴木透露，台灣的球很會飛，感覺比較容易敲長打，跟日本小球戰術比較不一樣，「我也在思考如何發揮自己的長處，在台灣職棒生存。」
鈴木駿輔還分享了去年在樂天效力的由規給他的建議，「他跟我說台灣的訓練節奏與日本不同，需要提前做好準備，建議我可以多運用下墜球種。」
去年鈴木駿輔在日本獨聯飆出113次三振，拿手的武器是指叉球，他期望能在台灣發揮三振能力。而來到台灣與其他洋將的競爭，鈴木坦言是全新的挑戰，目標是在中職奪得勝投王。
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