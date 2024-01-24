陶晶瑩辣杯杯「被當冤大頭」！網紅算成本驚醒：利潤比團購還少
陶晶瑩、李李仁夫妻創業麻辣燙品牌「辣杯杯」，因為被劉姓好友先賺了一手，怒告合作廠商「吉品養生」，近日官司敗訴，她直播哭訴委屈，一度說到哽咽，財經網紅「Emmy追劇時間」在社群平台分享此新聞事件，以邏輯清晰的數字分析，認為陶晶瑩夫婦利用名氣積極投入宣傳，利潤卻僅有13%，不如一般網紅團購的分潤，難怪會如此氣憤，陶晶瑩也分享此文，再度為自己發聲。
記者江芷稜／綜合報導
「Emmy追劇時間」表示，辣杯杯有5個股東，各20%，等於陶晶瑩夫妻有40%，身兼辣杯杯董事長、吉品養生總經理的劉姓商人夫妻有40%，設計師好友僅20%，吉品是產品研發廠商，從代工廠拿貨的成本僅217萬元，研發後賣給辣杯杯的貨是315萬元，貼上一個辣杯杯的牌子，轉手就賺了98萬。
而產品由陶晶瑩負責宣傳後，收入獲得469萬元，不計算管銷費用，僅減掉成本價賺了154萬元，陶晶瑩夫婦分得4成利潤61.6萬元，劉姓夫妻獲得4成利潤61.6萬元和產品生產利潤98萬共159.6萬，「Emmy追劇時間」認為，陶晶瑩這門生意根本就是為人作嫁，親力親為的結果是獲得總收入的13%，「這比網紅團購分成的比例還少，當然會感到不服」。
她表示，成本若不能壓在4成，基本上這個生意就是賠錢，但法院只判決該不該給錢，不判決誰是不厚道的生意人，她提醒，做生意絕對不要聽朋友圈誰說自己家裡有工廠，可以提供很便宜的貨，因為很容易做冤大頭，這番話讓陶晶瑩覺得心有戚戚焉，轉發文章表示「這個劇也可以追一下」，粉絲則心疼她誤信好友，直呼跟朋友合夥做生意真的是一門學問。
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