開第一槍引關切！第一保政策急轉彎 恢復受理春節旅行不便險
面對長榮航空機師醞釀春節前後罷工，為避免日後衍生爭議並強化風險控管，原本第一產物保險公司暫停受理2月7日至2月18日期間搭乘長榮航空者的海外旅行不便險，卻引發市場高度關注，尤其其他產險業是否也會跟進。不過，第一保晚間政策轉彎，恢復受理投保，官網網路投保也沒看到暫停受理字樣了。
記者顏真真／台北報導
其實，金管會保險局長施瓊華昨日才明確表示，如果只是取得罷工權，對於投保旅遊不便險其實是沒有影響，只要產險公司賣出保單，契約成立，未來若真的發生罷工或宣布罷工，保險公司不能拒賠。
不過，今日傳出第一保通知旗下通路，因應長榮機師工會1月22日已取得合法罷工權，目前對於罷工產生的旅行不便保險風險礙難評估，故自即日起本公司海外旅行不便保險核保規定有兩大調整。
第一，請在招攬時詢問客戶搭乘班機的航空公司，若為長榮航空且保險期間涵蓋於今年2月7月到18日，該公司自即日起暫停受理投保便利型及尊爵型方案。第二、若長榮機師工會正式公告不進行罷工，本公司將另行通知可恢復承保日期。而在第一保官網進行網路投保也看到暫停受理海外方案。
不過，第一保開出第一槍後，引發市場高度關注，尤其其他產險業是否跟進，傳保險局也進行關切，第一保晚間政策轉彎，取消原本政策，對於春節期間出遊民眾，第一保續提供旅遊不便險投保服務。