登山／玉山線降雪、攀登難度大幅提升到6級　步道路面積雪結冰

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玉管處表示，玉山線平時為難度3-4級的登山路線，但在降雪時攀登難度及風險將大幅提升到6級。特別是排雲山莊至玉山主峰頂步道地形陡峭，再加上碎石坡至風口、主峰頂步道有積雪結冰致使路面濕滑且伴隨風速強勁，形成較具有冰岩混和技術性攀登之危險性。
因此，欲前往攀登玉山主、群峰之山友，除了須留意未來山區天氣變化及因應步道路面積雪結冰，也務必攜帶雪地裝備：冰斧、冰爪、安全頭盔。並做好自身雪地攀登經驗之風險評估，千萬不要貿然登頂以確保自身安全。
另外在雪地登山，也更容易遭遇滑落墜崖、高山病症、雪地迷途及失溫等意外事故風險，如裝備不全、經驗不足，最好不要貿然挑戰登頂。玉管處排雲管理站及排雲山莊現場工作人員，這一段時間也將在現場提供步道冰雪資訊及加強登山安全宣導、呼籲。
關於雪季攀登，玉管處提醒山友重要四點：
(1)玉山線平時為難度3-4級登山路線，降雪(或結冰)時攀登難度及風險將大幅提升(難度6級)，不適合駕車、旅遊型賞雪行程，雪季期間常遇有雪地滑落墜崖、高山病症、雪地迷途及失溫等事故風險，務必做好風險評估、保暖措施及具備雪地訓練相關技術應對步道積雪(結冰)狀況，如有雪地技術不足、雪地裝備不齊全或不熟悉使用，請避免冒然於降積雪期間前往登山。
(2)登山隊伍應自行檢整雪攀裝備，以安全頭盔、冰爪及冰斧為重點項目，於冰、雪、岩混合之雪況下亦不建議使用簡易式冰爪。雪攀裝備事關您的登山安全，請不要為了貪圖方便、減輕背負重量或減少裝備購買花費而刪減您的必要裝備。
(3)雪季攀登需具備雪地訓練相關技術以確保安全，雪攀裝備並非購買即能熟悉使用，如無相關訓練經驗，可能因裝備使用錯誤及不熟悉使用，而造成事故意外。
(4)雪季攀登請於行前做好準備及風險評估，如降雪情況在排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至西峰下觀景台時，將請登山隊伍補件雪季期間「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表」：檢核內容領隊應具備雪地訓練相關技術、隊員應曾有雪地登山經驗(領隊及隊員比例降為1:5)、雪攀裝備應熟悉使用並攜帶齊全。