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高雄市社宅包租代管第4期計畫啟動　房東房客申請都受惠

▲高雄市都發局去年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，都發局長吳文彥表示，高雄市自2017年開至今累計成功媒合2,674戶出租住宅。（圖／高市府提供）
▲高雄市都發局去年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，都發局長吳文彥表示，高雄市自2017年開至今累計成功媒合2,674戶出租住宅。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市都發局去年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請。都發局長吳文彥表示，高雄市自2017年開至今已開辦3期，累計成功媒合2,674戶出租住宅。去年9月開始續辦第4期計畫，目標戶數800戶，如成效良好可擴充續辦800戶，嘉惠更多民眾。

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▲高雄市社會住宅包租代管第4期計畫啟動，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請。（圖／高市府都發局提供）
▲高雄市社會住宅包租代管第4期計畫啟動，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請。（圖／高市府都發局提供）
吳文彥指出，社宅包租代管計畫的精神就是讓民間空餘屋轉作社會住宅，以擴大社會住宅量能。具體作法分「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東身分辦理轉租與房屋管理事宜；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格房客，並代理房東管理出租住宅。

▲參與計畫房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。
▲參與計畫房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。（圖／高市府都發局提供）
參與計畫房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。「3稅有減免」是指參與計畫房東如為房屋所有權人，享有月租金新台幣1.5萬元所得稅免稅額，並有地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠；「3費有補助」包括每年每屋上限1萬元修繕補助、居家安全保險費3500元補助及簽約公證費補助；「3年有服務」指簽約後由專業租賃服務業者提供3年的免費租屋管理服務，讓房東輕鬆租，省卻繁瑣租屋困擾。

▲為因應高齡化社會及協助行動不便特殊族群，長者或身障者經都發局審查符合入住條件者，可承租符合其居住需求包租代管社宅。（圖／高市府都發局提供）
▲為因應高齡化社會及協助行動不便特殊族群，長者或身障者經都發局審查符合入住條件者，可承租符合其居住需求包租代管社宅。（圖／高市府都發局提供）
住發處表示，媒合入住房客，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動整合政府租金補貼資源，符合資格者每戶每月可獲2000元至4000元不等、分3級的租金補助；如為成年未達40歲以下單身者、新婚2年內、育有未成年子女(含胎兒)及經濟或社會弱勢家庭，更有補助金額1.2至1.8倍以上加碼額度，減輕租屋經濟負擔。

另為因應高齡化社會及協助行動不便特殊族群，長者或身障者經都發局審查符合入住條件者，可承租符合其居住需求包租代管社宅，並將其既有住宅出租，讓長者或身障者能住在更合適生活空間；原有缺少無障礙設施的房屋，則可以出租讓給需要的房客承租，鼓勵更多年長者房東加入。

都發局社宅包租代管第4期計畫委辦業者有2家，分別為兆基管理顧問股份有限公司高雄分公司及宜居不動產管理顧問股份有限公司有意願的房東洽委辦業者諮詢並加入社會住宅包租代管行列，民眾有租屋需求可逕洽業者諮詢，或上591租屋網查詢。

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