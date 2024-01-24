涉ACE吸金案幫洗錢！住處搜出5千萬 律師王晨桓羈押禁見
警調追查ACE交易所勾結詐團吸金，進一步發現連「建業法律事務所」的律師兼ACE負責人王晨桓也涉幫詐團洗錢與抽佣，昨發動第二波偵查，警調還在王男家及事務所搜出總計將近5000萬元現金，經北檢複訊後向法院聲請羈押禁見。台北地院今（24）日晚間裁定羈押禁見。
記者潘千詩／台北報導
北院認定，王晨桓涉犯洗錢防制法，犯罪嫌疑重大，且與詐團首腦林耿弘具共犯關係；本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增被告逃避本案刑事責任之動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。
法官審酌羈押對被告權利之侵害，及以羈押防免被告與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。
共犯謝女、林女也裁定羈押禁見，ACE高姓職員、ProEX交易所李姓職員還在開庭中。
據了解，北檢複訊時，王晨桓否認幫詐團洗錢，辯稱被查扣的現金是土地投資款，但檢察官不信，向法院聲請羈押禁見。
至於第一波搜索時，新北警方在詐團首腦林耿宏女友住處查扣麥拉倫720S超跑，市價1800萬元，林耿宏、林姓女友均遭羈押。