星巴克Stanley聯名杯太夯！美國女狂偷65杯 還有員工自肥遭解僱
星巴克（Starbucks）與知名保溫杯品牌Stanley推出的聯名系列杯，最近在美國大受歡迎，於社群網路的討論度居高不下，有位23歲的加州女子一口氣狂偷65個StarbucksXStanley聯名杯，另外也有Target百貨的員工因為自肥，違規搶買店內販售的聯名杯而遭到開除，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，加州羅斯維爾市（City of Roseville）警方日前破獲這起「重大竊案」，並在臉書上公開了犯案女子將杯子塞滿作案車輛的照片，警方甚至還將杯子擺放到警車上拍照，讓這起竊案在社群網路上爆紅。對此，羅斯維爾市警局則表示，並無意讓照片與報導在社群網路上進行病毒式傳播，破獲竊案後拍照僅是標準作業流程。
除了瘋狂小偷，Target百貨也傳出多位員工因自肥搶買聯名杯，遭到公司解僱。最初是在美國網路論壇Reddit討論，《商業內幕》後來找到其中一位遭解僱的員工伯納（Araceli Bernal）現身說法。
伯納坦承自己與其位同事因為搶買聯名杯遭解僱，伯納透露自己是Target百貨全職員工，且已就職兩年多，從沒想過會因為這種事情丟掉工作。根據Target百貨的員工守則，員工不能利用自己的地位來獲得對客人不公平的優勢，且禁止購買「高需求商品」，而最近超搶手的聯名杯顯然就屬於此類。
據Reddit討論區的說法，有的員工甚至會故意將聯名杯藏在貨架中的隱密位置，等到下班再去購買，還有員工直接未將杯子上架，之後再伺機自行購買。
《商業內幕》報導指出，StarbucksXStanley聯名杯並非新產品，但是近期不少網紅在TikTok上曬出聯名杯，造成聯名杯自去年聖誕節購物季就爆紅至今。不過有分析師指出，人氣來得快去得也快，StarbucksXStanley聯名杯可能很快就會變得「沒那麼酷」。