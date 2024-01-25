蔡尚樺衰沾吸金14億詐騙集團 切割假澳洲券商「從未代言」
投資網站findex.win販賣澳洲券商金融產品，涉嫌用年報酬率14%的噱頭招攬投資，在2019年到2023年間，詐騙數百名投資人，吸金4865萬美元（約台幣14.7億元），前主播蔡尚樺曾經受邀擔任亞太區營運總部成立發布會主持人，昨（24）日發聲明切割「從未代言」，強烈譴責非法吸金。
記者羅凌筠／綜合報導
蔡尚樺提到自己是2020年受邀，擔任涉嫌詐騙的投資網站findex.win記者會主持人，合作1次就再無瓜葛，事後沒有買賣交易，「長期被許多詐騙不肖份子盜用已不勝其擾，更深知金融犯罪詐騙的可惡和可怕，希望司法檢調能協助無辜投資人討回公道，強烈譴責非法吸金，盡速受法律制裁。」
阿格斯交易所前總裁許男利用英文簡稱相同，涉嫌冒充澳洲外匯券商ACDEX，透過薩摩亞商大華新瑞負責人林男的投資網站findex.win，招攬「雙倉對沖外匯息差交易」投資，豐盛環球資本基金管理公司負責人劉男，以境外基金形式協助銷售。
檢方認為阿格斯負責人許男、大華新瑞負責人林男、財務長張男、豐盛負責人劉男等人涉犯《刑法》詐欺、《銀行法》、《證券及投資信託顧問法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，已向法院聲請查扣動產、不動產約1億1500萬元。
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