復興崑曲！白先勇打造青春版《牡丹亭》　20年後重返台灣巡演

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為復興崑曲藝術，2003年白先勇攜手蘇州昆劇院，擔任總製作人，奔走兩岸、集結文化及戲曲精英聯手打造青春版《牡丹亭》，遵循傳統崑曲的美學與內涵，劇本只刪不改，用新時代的審美觀、現代劇場的概念，保留戲曲寫意抽象的空間。
白先勇力邀崑曲界巾生魁首汪世瑜、旦角祭酒張繼青（1938-2022）擔任藝術指導，欽點沈豐英、俞玖林擔綱詮釋杜麗娘與柳夢梅，以傳統藝術為根基，將傳世經典用青春靚麗的形式重現世人眼前，歷時一整年規劃、製作、排演，2004年青春版《牡丹亭》在台北國家戲劇院首演，票房口碑極佳。
青春版《牡丹亭》首演至今，風靡萬千觀眾，吸引無數年輕人進劇場觀劇，也受邀至世界各地巡迴演出超過460場次，除了帶動崑曲熱潮之外，也見證了崑曲的復興與傳承。而原訂2021年青春版《牡丹亭》400場重返台灣演出，卻因疫情而延宕，2024年青春版《牡丹亭》迎來20週年，在各界的支持之下，得以原班底經典再現巡迴全台。
青春版《牡丹亭》總製作人白先勇日前在宣告記者會上表示，20年來，真的非常感謝，能到今日，都是天意垂成，每每遇到問題的時候，會出現轉機。一路上有太多的朋友與企業慷慨相助，還有眾多兩岸四地優秀的文化工作者以及各界友人的支持，今天在座的台積電文教基金會董事曾繁城給了其第一桶金，沒想到這桶金得以延續至今。
白先勇提到，2006年青春版《牡丹亭》美國行是崑曲走向世界的重要演出，由勢教育基金會董事長陳怡蓁以及香港寶業集團劉尚儉共同支持，總共巡演了柏克萊校區、爾灣校區、洛杉磯校區，最後到他曾執教的聖芭芭拉，4個校區的演出相當轟動，票券一票難求，青春版《牡丹亭》20週年慶演可以順利來台演出，也是多虧上述這些貴人。
青春版《牡丹亭》20週年慶演，將以原班底經典重現，包括「杜麗娘」沈豐英、「柳夢梅」俞玖林，生旦淨末丑所有角色集體回歸，演出巡迴場次包含3月15日至17日在高雄衛武營歌劇院，分天演出上本〈夢中情〉、中本〈人鬼情〉、下本〈人間情〉；3月20日於佛光山佛陀紀念館大覺堂演出精華版；3月23日在新竹縣政府文化局演藝廳演出精華版；最後在3月29日至31日於台北國家戲劇院，分天演出上本〈夢中情〉、中本〈人鬼情〉、下本〈人間情〉。