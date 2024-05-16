世界冠軍到入監服刑！Toyz來台14年堪稱傳奇　「重要事件」一次看

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Dota 遊戲《英雄聯盟》問世後透過成功的行銷和遊戲內容成為玩家人數破億的線上遊戲，Toyz 的原生家庭可說是「一副爛牌」開局，在2019年出版自傳《我是傳奇》中，他自曝自己來自香港中是低收入家庭，「打網咖」成為學生時期逃避現實的慰藉，當時台港澳很流行《三國信長》，Toyz 在遊戲的天份展露無遺，接觸《英雄聯盟》後電競隊伍找上門，開始參與大大小小的比賽。
Toyz 電競生涯前期先後效力 Cross Gaming、台北暗殺星（TPA），2012年於國內聯賽稱霸後，同年和隊友 Stanley、Lilballz、Bebe、MiSTakE 拿下S2世界冠軍，Toyz 比賽中屢次精彩表現也獲得「中路野獸」的稱號，TPA 的奪冠帶起台港澳《英雄聯盟》熱潮，不只玩家指數型攀升，甚至更多投資人對電競戰隊大撒幣，Toyz 更成為電競迷心中的超級偶像。
加盟家鄉戰隊 HKE 卻因合約問題成「冷凍椅子」
2013年2月，鍾培生成立香港職業電子競技隊伍 HKE，並延攬剛奪得世界冠軍的 Toyz 入隊，當時 Toyz 成為台港澳身價最高的電競選手，但雙方卻鬧出合約年限、疑似要求選手打假賽等糾紛，合約在身的 Toyz 隨後遭到 HKE 冷凍，遲遲無法上場比賽，於是 Toyz 憤而在2015年提前離開戰隊，並於2016年加入新戰隊 Raise Gaming 擔任總監。
被冷凍期間的 Toyz 不只在賽場上不見蹤跡，期間也幾乎沒有開台與粉絲互動，加上 Toyz 諧音和中文的「椅子」相近，因此也被眾人起了「冷凍椅子」的綽號，不過重返實況界的他也靠著自身特質，觀眾人數仍有一定水準，在這期間 Toyz 也持續和鍾培生進行官司戰爭，為日後的《拳上》埋下伏筆。
工商遊戲出意外 「統椅之戰」一觸即發
統神和Toyz曾於2021年7月共同受到《天涯明月刀M》邀約，兩人約定在手遊中進行單挑比賽，並在事前承諾輸的一方要接受改名處罰。但統神疑似不熟操作與系統慘敗給Toyz，Toyz還嘲諷挑釁要求統神將遊戲ID改成「Toyz的狗」，引發統神強烈不滿，僅將名稱改成「垃圾職業丐幫」後匆匆結束遊戲宣傳，更在工作結束後的直播中對妻子（兼經紀人）003怒吼、痛批廠商與Toyz對他極度不尊重。
Toyz 隨後將當天與統神PK精華剪成影片放上Youtube，此舉引起統神粉絲不滿，統神也在館長直播中，控訴 Toyz 遊戲過程中不斷挑釁他，更認為在彼此都不熟識的情況下，Toyz 的行為非常不尊重他，「我工作出來7年，我從沒遇過這麼不尊重人的人」。統神後續表明有看過Toyz精華影片，並提到當時遊戲廠商完全不理會他的反應，僅回覆「那是Toyz個人的行為」，整個過程都讓他相當不滿。
警察破門臨檢 Toyz 家搜出近200支大麻菸彈
台中地檢署表示，日前偵辦一起毒品案時，藥頭供認 Toyz 是中游賣家，於是2021年9月28日，警方突襲 Toyz 新北市住處，並搜出200顆大麻菸彈，當晚 Toyz 就被羈押，2021年11月26日，Toyz 被轉至法務部矯正署台中戒治所勒戒，2022年1月3日，因台中戒治所認為犯人已無吸毒傾向，Toyz 得以獲釋。
2022年11月24日，台中地方法院依《毒品危害防制條例》，判處 Toyz 4年2個月監禁，刑期本身已因被告認罪而有所減免，且並未宣告執行或赦免後驅逐出境，2023年12月6日，台中高分院對此案進行二審，決定駁回上訴，2024年5月8日，Toyz 收到執刑單，並在5月16日入監服刑。
詐賭友人600萬 與前員工周周鬧翻
Toyz 和前員工周周在魔術店購買老千的道具，首次邀金旋風和丁特到家中測試嘗到甜頭後，後續周周在淘寶買透視撲克牌，並策畫詐賭、獲利對半，某次兩人與金旋風等4人對賭，Toyz 手氣超旺讓金旋風起疑心，最後發現 Toyz 的特殊隱形眼鏡，當場拍影片揭穿，最後雙方簽下保密協議，並賠償600萬元。但Toyz透露，事後其中一名受害者又威脅賠償800萬元，否則要公開此事，不願事件曝光的Toyz只好硬著頭皮答應，才會向周周借款償還。
此外，Toyz 在涉毒被羈押期間，周周利用 Toyz 的頻道上傳一隻影片，表示 Toyz 欠他很多錢、過去對丁特詐賭，入獄時找黑道威脅周周等事；周周還表示 Toyz 被抓後他曾想辦法營救，甚至與古阿莫籌備反毒大使的計畫，但在獄中的 Toyz 卻懷疑他侵佔公司，要把公司賣給古阿莫，要求周周卸下負責人身份，但周周認為毫無道理而未答應，兩人因此鬧翻。
創立手搖飲「拾汣茶屋」
Toyz 曾在 YouTube 直播表示，自己看不慣市面上手搖品牌的價格和營運方式，於是打算自己開一間飲料店，且強調會「打破市場行情」，2023年3月，「拾汣茶屋」正式問世，一杯最便宜才賣19元大受歡迎，前後也推出「中焙生乳紅茶」、「橙之汗」、「愛荔殺殺」等特色飲品。
和鍾培生相約《拳上》 訓練和館長又起爭議
Toyz 和鍾培生的恩怨糾纏多年，Toyz 多次在直播中表明想要「打X鍾培生」，甚至觀看鍾培生過去參加拳賽，並直言都是打假的，於是在多方配合下終於促成《拳上》，兩人還在賽前記者會起衝突，但最後 Toyz 在《拳上》終不敵鍾培生，也大方認敗。
不過 Toyz 在準備《拳上》期間，曾與館長達成訓練協議，但一次訓練館長卻以車輪戰的訊量方式伺候 Toyz ，Toyz 認為館長在公報私仇，只因過去兩人從便當、飲料、電商等事都吵過一輪，最後 Toyz 選擇由館長徒弟李育昇昨為教練。
被統神公開飆罵「販毒夠」
2023年12月4日，Toyz 在星光電競大賞上擔任娛樂效果獎的頒獎人，結果被獲獎人「亞洲統神」直接在台上開嗆「販毒狗」，隔日 Toyz 開直播致歉，並拿出鐵鎚砸碎當初在英雄聯盟第二賽季世界大賽中獲得世界冠軍戒指，並宣佈退出電競行業。
兩度造訪超哥餐飲店 在街上大打出手
2023年10月8日，自稱美食公道伯的 Toyz 上傳一支「公審超派的炸雞店」影片，他前往超哥新開幕的炸雞店試吃，先是說雞排「狗都不吃」，影片拍攝過程中，鏡頭意外拍到炸雞店員工提著一大鍋不明液體走向暗巷，回來時鍋子便空了，後續 Toyz 指示攝影師店家旁的水溝蓋查看，發現竟有大量油渣和薯條，懷疑員工是把廢油倒入水溝，影片上傳後便掀起熱議。
2024年1月20日，Toyz 與其友人在網紅超派人生的日式料理店，因評論其店內用餐感想，部分言論引起該店老闆超哥不滿進而發生爭執，被超哥與其的小弟毆打，導致身上多處嚴重皮外傷，後續送醫並在頭部縫了10針，Toyz 最後委託律師向提告超哥涉嫌「殺人未遂、傷害、恐嚇及組織犯罪」等。
🟡 Toyz 小檔案
📍本名：劉偉健
📍國籍：香港
📍生日：1992年6月9日（31歲）
📍綽號：Toyz、椅子、小劉、美食公道伯
📍職業：前電競選手、直播實況主、YouTuber