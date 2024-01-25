赴日必知！日本入境申請今起更改「僅1個QR Code」 舊版需重申請
台灣人喜愛到日本旅遊，過去到入境日本要填寫入境卡、海關申報單，疫情後改為預先到「Visit Japan Web」線上申請，入境審查與海關申報，透過這2個QR Code做入境，但今（25）日起，又有最新且更便民的政策。
記者葉盛耀/綜合報導
根據日本數位廳「Visit Japan Web」官方網站公告，日本已於台灣時間1月25日清晨03：00起更改規定，只要刷一個QR Code（二維碼）就可以辦完入境與海關申報手續。
也就是「入境審查（外國人入境記錄）」和「海關申報（攜帶物品、單獨托運物品申報）」手續原本分別使用各自二維碼，但更改後將可以用一個二維碼來辦理兩個手續。因此隨著新系統上線，過去的QR Code也會作廢。因此如果有安排好在今（25）日之後遊日，原本已於Visit Japan Web申請好舊的兩個QR Code的遊客，務必要在即日起重新申請新的QR Code。
另外，此前對於外國旅客顯示「入境審查（外國人入境記錄）」和「攜帶物品、單獨托運物品申報」的２個功能表也已統合，新系統只顯示「入境審查以及海關申報」的單一功能表。