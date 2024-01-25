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赴日必知！日本入境申請今起更改「僅1個QR Code」　舊版需重申請

▲今天1月25日開始，日本入境的申請將變得更簡單，僅需一個QR Code。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲今天1月25日開始，日本入境的申請將變得更簡單，僅需一個QR Code。（圖／美聯社 ／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣人喜愛到日本旅遊，過去到入境日本要填寫入境卡、海關申報單，疫情後改為預先到「Visit Japan Web」線上申請，入境審查與海關申報，透過這2個QR Code做入境，但今（25）日起，又有最新且更便民的政策。

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根據日本數位廳「Visit Japan Web」官方網站公告，日本已於台灣時間1月25日清晨03：00起更改規定，只要刷一個QR Code（二維碼）就可以辦完入境與海關申報手續。

▲根據日本數位廳「Visit Japan Web」官網公告，日本將於台灣時間1月25日清晨03：00起已全面更改規定。（圖／翻攝Visit Japan Web）
▲根據日本數位廳「Visit Japan Web」官網公告，日本於台灣時間1月25日清晨03：00起已全面更改規定。（圖／翻攝Visit Japan Web）
也就是「入境審查（外國人入境記錄）」和「海關申報（攜帶物品、單獨托運物品申報）」手續原本分別使用各自二維碼，但更改後將可以用一個二維碼來辦理兩個手續。因此隨著新系統上線，過去的QR Code也會作廢。因此如果有安排好在今（25）日之後遊日，原本已於Visit Japan Web申請好舊的兩個QR Code的遊客，務必要在即日起重新申請新的QR Code。

▲「入境審查（外國人入境記錄）」和「海關申報（攜帶物品、單獨托運物品申報）」手續原本分別使用各自二維碼，更改後將可以用一個二維碼來辦理兩個手續。（圖／翻攝Visit Japan Web）
▲「入境審查（外國人入境記錄）」和「海關申報（攜帶物品、單獨托運物品申報）」手續原本分別使用各自二維碼，更改後將可以用一個二維碼來辦理兩個手續。（圖／翻攝Visit Japan Web）
另外，此前對於外國旅客顯示「入境審查（外國人入境記錄）」和「攜帶物品、單獨托運物品申報」的２個功能表也已統合，新系統只顯示「入境審查以及海關申報」的單一功能表。

▲記者實測後發現，與之前相較，的確僅多了一個「檢疫（確認健康狀況）」一欄目。（翻攝／「Visit Japan Web」）
▲記者實測後發現，與之前相較，的確僅剩下一個QR碼，且另多了一個「檢疫（確認健康狀況）」欄目。（翻攝／「Visit Japan Web」）
▲按入「檢疫（確認健康狀況）」欄目後，確認健康狀況，無身體不適者點選否即可。（翻攝／「Visit Japan Web」）
▲按入「檢疫（確認健康狀況）」欄目後，確認健康狀況，無身體不適者點選否即可。（翻攝／「Visit Japan Web」）


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