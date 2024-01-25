太夯！6萬人搶買日本「神戶牛可樂餅」　要等43年才吃得到

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《CNN》曾在2022年時採訪旭屋，當時下訂一份「究極神戶牛可樂餅」要等30年，如今2024年CNN再訪時，已經得等上43年才吃得到。截至今年1月，等待人數已經達到6.3萬人，而現在收到「究極神戶牛可樂餅」的饕客，都是在10年前下訂的。
該店第三代店主新田茂（Shigeru Nitta）在1994年時從父親手中接手了這家店，自1999年開始進行網路販售，但嘗試幾年後，新田茂發現消費者不太願意花大錢在網路上購買Prime等級的牛肉，於是他做出了一個大膽的決定，用大約一半成本價的價格限量販售究極神戶牛可樂餅。
當時一塊「究極神戶牛可樂餅」只賣270日圓（約台幣56元），不過光是一塊可樂餅裡面的牛肉，就價值約400日圓（約台幣84元）。新田茂表示，這個策略是製作了價格實惠且美味的可樂餅供顧客享用，然後希望他們在第一次品嚐後會持續回訪。但為了在一開始控制損失，每周只製作200份「究極神戶牛可樂餅」。
這種行銷策略在當時相當大膽且少見，很快地就吸引當地人及媒體注意，2000年初當相關報導出現後，更讓旭屋的「究極神戶牛可樂餅」名氣直線上升。在2016年時，甚至因為「究極神戶牛可樂餅」的人氣太高、訂購數量太多，因此暫停販售，但要求重新販售的電話蜂擁而至，使得新田茂只好在2017年時重新開放訂購，不過因應消費稅，旭屋當時調漲可樂餅的售價至每塊約500至540日圓，製作量也從每周200塊增加至每日200塊。
但新田茂表示，即便調高售價，由於神戶牛的外銷和肉價上揚，製作可樂餅仍然虧損。雖然有人建議增加員工以提高生產速度，但這樣也只會增加虧損，並且難以滿足顧客需求。新田茂坦言，確實想要加快生產速度，「但如果這樣做的話，這家店就會破產。」所幸，大約一半的顧客在品嚐完「究極神戶牛可樂餅」，也會回頭再購買神戶牛，因此行銷策略仍算可行。
事實上，包含「究極神戶牛可樂餅」在內，旭屋一共有4種神戶牛可樂餅，若是不想等43年，也可以考慮「頂級神戶牛可樂餅」（Premier Kobe Beef Croquettes），只需要等4年就能收到；另外，如果顧客不想等待，也可以直接前往位於神戶的旭屋店鋪，現場購買兩種可以外帶的牛肉可樂餅。