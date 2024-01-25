邦交國危機未停？路透：吐瓦魯財長也預告 26日選後檢視與台關係
南太平洋島國諾魯共和國，15日宣布與台灣終止外交關係，轉向承認中國與一中原則，北京也在24日與諾魯正式恢復外交關係。近日又傳出同樣位於太平洋的吐瓦魯，可能會在26日大選之後外交轉向。吐瓦魯財政部長塞夫潘恩紐（Seve Paeniu）向外媒透露，吐瓦魯本週五的選舉過後，預計會重新審視與台灣的外交關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，人口約1萬1200人的吐瓦魯26日舉行全國選舉，該國沒有政黨，全國範圍內有8個選區，選民要在每個選區選出2位議員，而塞夫潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區的唯二候選人之一，因此篤定會在新國會取得一席之地。
據塞夫潘恩紐所說，吐瓦魯與台灣的雙邊關係，以及與澳洲的安全和移民協議，皆已引起部分議員關切，新國會有必要就此展開辯論和檢視，而台灣與中國問題毫無疑問會在本次大選後，再次成為討論焦點，新政府需要採取立場，這也取決於「哪個夥伴國家能回應並支持吐瓦魯實現發展優先要務和期望。」
報導聲稱，塞夫潘恩紐此番發言，是首次有吐瓦魯議員表示，該國可能放棄與台灣自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。而台灣外交部則強調，幾位吐瓦魯官員和政界人士本月都曾祝賀台灣新總統出爐，並重申會繼續捍衛兩國友誼的立場，有關言論不排除是當事人為競選連任而提出個人政治主張，不代表吐國官方立場。
截至發稿時間為止，吐瓦魯總理拿塔諾（ Kausea Natano）於選前看守期間，並未回應《路透社》置評的要求。塞夫潘恩紐還說，吐瓦魯希望國際社會，加強對發展和應對氣候變遷的支持，並提到下屆政府需要解決生活成本增加的問題，吐瓦魯國民希望看到公共醫療保健有大幅改善。