NBA／重磅回歸！「老河流」Doc Rivers同意執教密爾瓦基公鹿隊
爭議十足的總教練職位，在密爾瓦基公鹿隊昨日開除主帥Adrian Griffin，引發爭議，因為公鹿隊已經找好新的教頭，就是前費城76人隊主帥「老河流」Doc Rivers，根據美國媒體《ESPN》報導，他已經同意接下總教練職務，這也是他自2022年球季結束後，再度重回NBA。
記者吳政紘/綜合報導
Doc Rivers在過去就是很出名的教頭，他連續16季帶領球隊打進季後賽，僅次於馬刺隊名將Gregg Popovich,還有前公牛、湖人隊隊主帥Phil Jackson以及熱火「油頭教練」Pat Riley。
但他自2008年帶領波士頓賽爾提克隊奪冠後，就再也沒有幫助球隊奪冠，這也成為他受到批評的原因，2013年他開始執教洛杉磯快艇，但即便有豪華陣容，他依舊很難帶球隊進入冠軍賽。
公鹿隊目前位居東區第二，但是還需要有人「推一把」，Doc Rivers雖然執教經驗豐富，甚至有1097場執教勝場紀錄，季後賽累積111勝，但這些豐功偉業，並沒有辦法讓他拿到冠軍，他在季後賽已經執教9連敗，無法進入分區冠軍戰。
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